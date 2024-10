"Milton" es huracán de categoría 5, habrá lluvias torrenciales en Veracruz: Conagua

Xalapa, Ver.-"Milton" ya es huracán de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson y causará lluvias torrenciales e intensas en Veracruz, Campeche y Yucatán, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Además, señala que se prevé que entre hoy y mañana martes, las bandas nubosas del huracán impacten sobre el norte de Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

A las 13:30 horas, la Secretaría de Protección Civil reportó que "el huracán Milton de categoría 5 se intensifica explosivamente" y que su centro se encontraba a 170 kilómetros al oeste de Progreso, Yucatán.

Te puede interesar: Seguirán las lluvias en las próximas horas en Veracruz: Protección Civil

Además, presentaba vientos máximos sostenidos de 280 kilómetros por hora y un movimiento actual al Este de 15 kilómetros por hora.

"En Veracruz se observa medio nublado, con áreas de lluvias y tormentas en cuencas del sur, en donde se detectan descargas eléctricas en la región de Minatitlán, Jáltipan, Chuichapa, Hidalgotitlán, Jesús Carranza y (lluvias) dispersas en zona marítima. La nubosidad se mueve al sur-suroeste. En la costa, hay viento con rachas de 56 kilómetros por hora", según la Secretaría de Protección Civil (SPC).

Local "Milton" ya es huracán categoría 4; se esperan lluvias en casi todo Veracruz

Mientras tanto, la Conagua señala que "su amplia circulación mantendrá el pronóstico de lluvias puntuales torrenciales, de 150 a 250 milímetros, en Campeche y Yucatán; intensas, de 75 a 150 milímetros, en Puebla, Tabasco, Quintana Roo y Veracruz; fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala, así como rachas de viento de 150 a 180 kilómetros por hora y oleaje de 5 a 7 metros de altura".

Síguenos en nuestro nuevo canal de WhatsApp y recibe toda la información de Veracruz en tu celular ¡Es gratis!

Incluso, su actividad podría generar trombas marinas en las costas de Campeche y Yucatán y rachas de 80 a 100 kilómetros por hora con oleaje de 3 a 5 metros de altura en el litoral de Tabasco y Veracruz, así como rachas de 70 a 90 kilómetros por hora, con oleaje de 2 a 4 metros de altura, en Quintana Roo y Tamaulipas.

Te puede interesar: Depresión tropical 14 evoluciona a Tormenta Tropical "Milton"; prevén más lluvias y granizadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes, de Estados Unidos, mantiene zona de prevención por efectos de huracán desde Celestún hasta Río Lagartos, Yucatán; zona de vigilancia por efectos de huracán desde Río Lagartos hasta Cabo Catoche, Yucatán y de Campeche, Campeche, hasta Celestún, Yucatán, dice la Conagua.

#Milton’s rapid, explosive intensification from a tropical storm to a category 5 major hurricane in less than 24 hours: pic.twitter.com/WAGPWmUZZG — Zoom Earth (@zoom_earth) October 7, 2024

¡Suscríbete aquí a nuestro canal de YouTube! Conoce más sobre distintos reportajes

Además, mantiene zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Río Lagartos, Yucatán, hasta Cancún, Quintana Roo.

En Veracruz, la SPC recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta de recomendaciones y avisos oficiales que puedan darte a causa de los efectos de "Milton".