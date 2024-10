Pescadores del Puerto de Veracruz llevan una semana sin salir al mar; precio de mariscos incrementó

Veracruz, Ver.- Cerca de 800 pescadores de la zona conurbada Veracruz - Boca del Río se encuentran sin poder laborar debido a las condiciones climáticas de la última semana, por lo que se ven en la necesidad de buscar otras formas de generar ingresos y así llevar el sustento a sus hogares, informó Bernardo Hernández, presidente de la Federación de Pescadores de Veracruz.

Ricardo y Eleuterio, ambos trabajadores del mar, aseguran que no han podido tender sus redes durante una semana, por ello recurren a los ahorros que hicieron durante las temporadas de captura para solventar sus gastos, sin embargo también aprovechan cualquier oportunidad que tengan para laborar y generar más dinero.

Eleuterio comentó que estos días él y la mayoría de sus compañeros de oficio prefieren quedarse en tierra y no salir a pescar. Aprovechan el tiempo para componer redes y repararlas para que queden bien.

El comerciante Rubén Arroyo indicó que el precio de algunas especies en el Mercado de Pescadería incrementó debido a que los trabajadores del mar no han podido salir a capturar desde hace una semana y por ende surtir producto fresco.

Prefieren quedarse en tierra y no salir a pescar. Aprovechan el tiempo para componer redes y repararlas para que queden bien / Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

“Hace unos días estuvo económica la sierra, hubo bastante sierra, jurel, lisa y hubo precio, la lisa estaba en 25 pesos, la sierra estaba en 70 pesos de entrada, de pescador pero a raíz del mal tiempo ya hubo un incremento del 50-60 por ciento en los precios”.

Seguirá el mal clima

Bernardo Hernández explicó que aunque se prevén algunos días con buen clima desconocen cuándo podrán volver a tender sus redes puesto que la marejada y corriente que quedará en el mar puede provocar daños a sus embarcaciones. “Ya tenemos el pronóstico para la próxima semana: todos los días de norte, y eso es algo que sí nos preocupa porque no vamos a percibir ingresos”, puntualizó.

Aunque con sus ahorros buscan sostenerse durante las malas rachas, pescadores aseguran que estos no siempre duran el tiempo que necesitan, por ello tienen que recurrir a buscar “trabajos de tierra”, como les dicen, para generar ingresos.

Ricardo, de oficio pescador, dijo que aprovecha cualquier cosa que le ofrezcan para laborar y así llevar el sustento a sus hogares. “Yo me dedico a esto, a reparar equipo mío o de la misma flota, se rompe, con las piedras se atora o los pescados y ya de ahí sale (…) de pintor, pintando, si hay que ir a chapear (…) no estoy haciendo nada, me cae una chamba, aprovecho”, explicó.

Indicó que un buen clima no es garantía de que tendrán una captura favorable, puesto que “hay días que también no hay (…) se quita el mal tiempo y vamos, matamos si al caso para la gasolina, para comer”.

Confían en que en los próximos días las condiciones climáticas mejoren y aquellos impedimentos como la marejada y la corriente que dificultan su labor desaparezcan.