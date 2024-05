Que no se pierda el amor a Dios en estos tiempos de violencia pide obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Guadalajara

Veracruz, Ver.- Ante la inseguridad y violencia que impera en el mundo, la iglesia católica llama a la comunidad a la oración en el amor de Cristo sin perder la fe y esperanza, destaca el fray Juan Manuel Muñoz Curiel, obispo franciscano y obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Guadalajara.

En entrevista reconoce que la iglesia católica si está preocupada por las condiciones en que se encuentra el mundo con una ola de violencia e inseguridad, así como la creación de movimientos que incitan a la destrucción, sin embargo, asegura que aún hay esperanza y que como católicos deben ser portadores de paz y de bien.

Afirma que los discípulos y misioneros de Jesucristo pueden hacer una gran aportación para la construcción de la paz y la fraternidad, solo basta que se decidan.

Admite que por momentos hay frustración y dolor ante todo lo que sucede en el mundo entero, donde México y Veracruz no son la excepción, pero conmina a que no se pierda la fe y que se haga oración en familia.

“Si hay tristeza, hay dolor pero no podemos quedarnos atrapados, pedimos a los hermanos que volvamos nuestros ojos a Dios, que es portador de misericordia, que perdona y si perdonamos, podemos encontrar la paz entre todos, no nos cerremos en que está el mal, al mal hay que vencerlo la fuerza del bien”, expresa.

En ese sentido habla que también han surgido movimientos que incitan a la destrucción y a la muerte abanderando la santa muerte, pero insiste en que los católicos tienen la misión de ser mensajeros del amor de Dios y de la vida.

“Esto de la santa muerte es la nada y no podemos ir con la nada, más bien con el ser y quehacer que Dios nos da, la gracia de dar y crecer en el amor, nosotros no podemos hacer juicios, no sabemos quien emite eso pero no podemos detenernos sino mirar en el Dios del amor que extiende sus brazos a la cruz” dice.

El jerarca llama a la población a crecer en el amor a Dios para vencer cualquier mal que los está acechando.

Asimismo invita a la comunidad religiosa a ser partícipe de las celebraciones que se realizan en Veracruz con motivo de los 500 años de la llegada de la evangelización.