Iglesia Católica tiene como reto promover la fe entre las nuevas generaciones

Veracruz, Ver.- A casi cinco siglos de la llegada de la evangelización la Iglesia Católica enfrenta el reto de promover la fe y el amor de Dios en las nuevas generaciones que debido a la globalización se han vuelto muy egoístas, considera el obispo de la Diócesis en Veracruz, Carlos Briseño Arch.

Previo a la homilía de este domingo aseguró que la fe y el amor por cristo son el punto de partida para que una sociedad viva en una convivencia armónica.

“Es la que sanea todas esas mentalidades, esas mentalidades egoístas, la violencia, el mal a los demás, el tratarse de aprovechar unos a los otros, entonces nuestra fe nos cuestiona cómo actuamos y nos invita a ser humilde y a reconocer las cosas buenas y las limitaciones y cómo vivir en comunión, respetando al otro aunque no estemos de acuerdo con otros”, dijo.

¿Hay valores en la sociedad o se han perdido?

Considera que es urgente recuperar los valores que se han estado perdiendo, pues señala que cada vez es mayor el individualismo y el egoísmo debido a esta nueva globalización que se vive.

“Ese espíritu de servicio, de amor, de fraternidad, de solidaridad, aunque nuestro pueblo una de las cosas que le caracteriza yo que he vivido en el extranjero y la gente que me platica pues es la generosidad y solidaridad que siempre ha existido en nuestro pueblo y es parte de la fe que han recibido”, expresa.

El ministro de la iglesia católica descarta que el crecimiento de sectas y religiones esté mermando el catolicismo y con ello la falta de servicio, pues hizo ver que aunque existan diferencias en la manera de evangelizar, al final practican la doctrina cristiana.

“Lo que pasa es que son grupos de cristianos de distintas formas y no me atrevo hablar mal de ellos, porque al final hacen la labor de escuchar la palabra de Dios, evangelizar, de crear fraternidad, de ser solidario, incluso en caso de catástrofes nos hemos unido con ellos para poder ayudar. No se trata de ver quiénes son más o menos, se trata de vivir la fe y de proclamarla”, expone.