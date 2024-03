Iglesia de Xalapa llama a no “cosificar” el cuerpo

Xalapa, Ver.- El párroco de la Catedral Metropolitana de Xalapa, José Ignacio Barrera Murrieta, llamó a los feligreses a no cosificar sus cuerpos y tratarlos con respeto y dignidad.

“Tenemos que estar atentos para que el cuerpo de cada uno de nosotros sea tratado con respeto, con dignidad y que no lo cosifiquemos; es decir, que no lo hagamos cosa, que no lo veamos como un objeto”, dijo en su homilía de este domingo desde la Catedral Metropolitana de Xalapa.

Te puede interesar: Que ni la veda electoral ni la transición detenga la búsqueda de desaparecidos: Colectivo Solecito

Y es que subrayó que es triste ver que hoy en el mundo se comercializa mucho con los cuerpos y las personas.

“Hoy existe un comercio amplio en el mundo donde a las personas se les ve solamente como objetos, como cosas y lo grave es que muchas veces nosotros que sabemos lo que somos, hijos de Dios, personas, humanos, nos dejamos manejar como objetos, nos dejamos usar como cosas permitiendo que se pisotee un templo vivo de Dios”.

Local Exhorta iglesia católica a que marchas por el 8M se realicen en un marco de civilidad

Por ello dijo que la cuaresma es un tiempo para volver al padre y la conversión por lo que invita a sentir el deseo de volver al camino del Señor.

Síguenos en nuestro nuevo canal de WhatsApp y recibe toda la información de Veracruz en tu celular ¡Es gratis!

“Por eso le pedimos este tercer domingo por todos nosotros para que, con la ayuda de Dios, revaloremos nuestra fe y dentro de ese contexto de la fe, revaloremos nuestros templos materiales y nuestros cuerpos como templos vivos de Dios, si por algún motivo hemos convertido el templo de Dios en un mercado, es tiempo de reaccionar, de arrepentirnos, de pedir perdón y volver al camino”.

Iglesia católica exhorta a razonar el voto

Por su parte del vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, Juan Beristain de los Santos, se debe tomar consciencia de que la participación en la construcción de la cultura democrática no se reduce a votar en los comicios de este 2 de junio, sino que implica una correcta decisión y opción de vida social.

En el comunicado dominical señaló que el bien común y la paz social son los horizontes que deben marcar y animar toda la vida social de creyentes y bautizados.

Te puede interesar: Xalapa fue protagonista de una caja de cerillos; la historia

“Debemos tomar consciencia que nuestra participación en la construcción de la cultura democrática no se reduce a votar en los comicios de este 2 de junio, sino que implica una correcta decisión y opción de vida social. Es necesario saber discernir y tomar consciencia de la importancia de nuestra participación ciudadana”.

Agregó que ser purificados en la fe es el camino para lograr una participación democrática activa, participativa, consciente y plena mediante el diálogo abierto que contribuya a la construcción de la paz social duradera.