Iglesia evangélica lamenta declaraciones del Papa respecto a uniones homosexuales

Xalapa, Ver.- El presidente de la Red Evangélica del Estado de Veracruz Guillermo Trujillo Álvarez lamentó las declaraciones del Papa Francisco respecto a que las personas homosexuales tienen derecho a vivir en familia.

Y es que reiteró que el día de mañana, “van a aprobar la pederastia, la relación con animales como en otros países”, lo que no se puede permitir porque la biblia no lo establece así.

Local Exige comunidad LGBTTTI a iglesia católica no involucrarse en temas del Estado

“Las lamentables declaraciones del Papa, nosotros no los aprobamos, o sea no sólo porque se llame matrimonio sino que una relación legal de esta naturaleza no es correcta para Dios, no es correcta, nosotros no estamos a favor de que las personas del mismo sexo tengan un documento legal llamado matrimonio”, dijo.

Expuso que la biblia no enseña eso y no se puede ir en contra, por lo que insistió en que es lamentable que la iglesia católica en boca de su máximo jerarca, haga esas declaraciones y que después hayan intentado corregirlo.

“Pero no lo pueden negar, hay un empuje de que quieren hacer esta relación legal, nosotros no estamos de acuerdo porque Dios no está de acuerdo y el Papa no es Dios, es un hombre normal, común y corriente”, añadió.

En conferencia, el lider evangélico expuso que como iglesia respetan a las personas con preferencias sexuales diferentes por lo que rechazó que sean homofóbicos.

“Nosotros no tenemos ningún sentimiento malo hacia las personas con preferencias sexuales diferentes, todo lo contrario, nosotros tenemos amor para ellos, se los hemos compartido, los hemos invitado a la iglesia, eso sí lo quiero aclarar”, abundó.