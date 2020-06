Iglesias de Boca del Río permanecerán cerradas, aún con semáforo naranja

Veracruz, Ver.- Luego de que el semáforo epidemiológico de Covid-19 cambiara a naranja para varios municipios de la entidad, entre ellos Boca del Río, la Diócesis de Veracruz mantendrá el cierre de parroquias e iglesias correspondientes a esta demarcación por decisión del Obispo, Carlos Briseño Arch.

Víctor Manuel Díaz Mendoza, vocero de la Diócesis de Veracruz, informó que van a esperar porque los contagios se mantienen a la alza y por lo cual buscan cuidar la salud de los feligreses.





“Nuestro Obispo ha determinado que sigamos celebrando de forma privada, es importante buscar la integridad de las personas. No se trata de salir de una manera eufórica y ya estamos. No, no, ese semáforo naranja nos habla de una prevención y sobre todo veamos la realidad hay muchos contagios y hay muchas muertes, entonces hay que tratar de prevenir, actuar, de una manera preventiva”, dijo.

Precisó que en Boca del Río se cuenta con aproximadamente 11 iglesias, incluida la parroquia de Santa Ana, pero en todas se mantendrá la suspensión de oficios religiosos, aun cuando ya tienen permitido abrir con un 25 por ciento de asistencia.

El prelado manifestó que a su debido tiempo, monseñor Carlos Briseño indicara cuando se abrirán los templos, pues todo dependerá del comportamiento de la pandemia.

Mientras tanto, la diócesis de Veracruz con sus 23 municipios según la norma del señor Obispo permaneceremos celebrando de forma privada insistió el ministro de la iglesia católica.

Finalmente y cuestionado sobre las agresiones que sufrieran dos mujeres en la colonia Playa Linda, al norte de la ciudad de Veracruz, por el hecho de ser lesbianas, Díaz Mendoza, lamentó el hecho y llamó a la ciudadanía a vivir en el respeto sin importar pensamiento, profesión o condición de género.

“La iglesia proclama el respeto a la dignidad de la persona sea quien fuere, estas personas en su condición pues, la iglesia condena los actos desordenados de las personas e invita a vivir en el respeto unos con otros”, remató.