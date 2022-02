Iglesias no cerrarán pese a cambio de semaforización a rojo: Diócesis de Veracruz

Veracruz, Ver.- A pesar del cambio de semáforo local, las iglesias continuarán abiertas respetando los aforos establecidos por la Secretaría de Salud conforma el obispo de la Diócesis en Veracruz, Carlos Briseño Arch.

En entrevista menciona que aunque resulta un poco confuso que el estado esté en semáforo epidemiológico verde y algunos municipios como Veracruz pasarán al color rojo, la iglesia lleva a cabo los protocolos establecidos por las autoridades.

Aclara que no se contempla ningún cierre de iglesias, pero pide a la población respetar las medidas, sobre todo el uso del cubrebocas.

“Yo realmente a veces si me confundo un poquito, pero al final de cuentas creo que tenemos que seguirnos cuidando y hay espacios como las iglesias donde nos cuidamos, todos estamos con el cubrebocas, yo les digo a veces esos saltos de un color a otro se me hacen un poco rara la cosa, pero no se contemplan cierres de iglesias”, reitera.

Menciona que el aforo en los centros religiosos será conforme lo tenga establecido la Secretaría de Salud.

Por otra parte, el prelado lamentó que continúe presentándose en delito de feminicidio ya que durante esta semana se presentaron dos hechos; uno en Playa Vicente y el otro este sábado en el municipio de Medellín de Bravo.

Expresa que este tipo de acciones son el reflejo de la descomposición de la sociedad y sus valores y algunas de las víctimas con las mujeres ya que se siguen presentando los feminicidios.

“La postura de la iglesia siempre ha sido la defensa de la mujer, el feminicidio es un hecho que no podemos negar, está ahí, es desvalorizar el papel tan importante de la mujer en la sociedad, tenemos que buscar potenciarlo sin caer en extremos, hay que trabajar en esa conciencia en el respeto a las personas, por la igualdad”, señala.