Iglesias se sumarán al distanciamiento

Distintas iglesias en Veracruz y a nivel nacional han decidido sumarse a la indicación de no realizar reuniones, asambleas ni eventos masivos para disminuir el riesgo de contagio ante la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Algunos de sus líderes pidieron a la población mantenerse unidos, en oración y confiar en que los mexicanos podrán salir adelante de esta contingencia.

El presidente de la Red Evangélica del Estado de Veracruz, Guillermo Trujillo Álvarez, dio a conocer que han sugerido a sus más de 2 mil 500 iglesias, en los 212 municipios del estado, acatar las instrucciones del gobierno respecto a las medidas higiénicas y reportar cualquier caso sospechoso, además de que si alguien tiene algún malestar respiratorio, no asista a las congregaciones.

“Que no haya saludo de mano, de beso, que no haya abrazos, que nos mantengamos separados, pero también cada iglesia tiene la libertad de decidir si cierra para que no se congreguen que es la recomendación, con la entrada en la fase 2 del coronavirus, lo mejor es que no se reúnan mientras pasa la contingencia”, dijo.

El integrante de la Gran Logia Unida Mexicana, Luis Alberto García Leyton, dijo que en la masonería han decidido suspender sus reuniones numerosas.

Aunque para el 28 de marzo tenían programada una asamblea estatal donde esperaban a cerca de 200 personas, fue suspendida hasta nuevo aviso y hasta que haya condiciones para ello.

“La masonería está atenta, pendiente de la situación y en la mejor disposición de colaborar”, indicó.

El vocero de la iglesia Luz del Mundo, Silem García Peña, dio a conocer que ante las medidas por la contingencia han suspendido en todo el mundo, de manera temporal y hasta nuevo aviso, las reuniones de oración que se realizan de manera ordinaria en todos los templos.

Dijo que se estarán transmitiendo las oraciones diarias vía internet, con el fin de que todos puedan participar del mensaje de la palabra de Dios desde sus hogares, en donde continuarán orando, “pues somos una iglesia de oración”.