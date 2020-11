Institutos de las Mujeres no les importa a los gobiernos

Xalapa, Ver.-La directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa, Yadira Hidalgo González, dio a conocer que la capital del Estado es una de las demarcaciones de la entidad que no recibirá recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG).

Aunque no especificó cuánto se destinaba a Xalapa, lamentó la cancelación de este fondo para algunos institutos cuyo único recurso que recibirían en 2020 sería ese. “Este mes el Inmujeres nos acaba de avisar que no obtendremos el apoyo, cuando el trámite lo iniciamos desde enero-febrero. Esperamos que el próximo año sí lo tengamos y podamos seguir trabajando”, expresó.

En su participación en el foro virtual Veracruz: Presupuestos Públicos con Perspectiva de Género para 2021, pidió a las diputadas presentes “hacer más, porque el que se siga ignorando la función y la importancia de los Institutos sí afecta en la asignación presupuestal”.

Local Refugio que protege a mujeres violentadas cerrará sus puertas; se queda sin dinero

Erradicar Violencia

Expuso que otro problema es que los Institutos Municipales de las Mujeres (IMM) no son botines electorales y por eso no interesan mucho, cuando si se les pusiera más atención y se les destinaran recursos, podrían ser un gran apoyo para erradicar la violencia contra las mujeres en la entidad.

Evidenció además la resistencia existente para que permee la perspectiva de género en las políticas públicas; lo más triste, apuntó, es que no se entiende qué significa. “Hay una resistencia enorme de la perspectiva de género motivada por la ignorancia de lo que es y cómo se aplica en el municipio; aunque nos desgastemos en capacitaciones, las personas que tienen que aplicar la perspectiva de género en las políticas públicas no asisten”, dijo.

Yadira Hidalgo González | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

En su presentación, Yadira Hidalgo declaró que algunos piensan que los IMM son asistencialistas, que realizan labor social o actividades de altruismo o que funcionan como centros de actividades para mujeres y, por lo mismo, por ese desconocimiento del proceso, no asignan recursos.

Escenario

Para ejemplificar la situación, compartió datos difundidos por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) en los cuales se aprecia la designación de recursos, donde algo queda claro: “las enormes diferencias presupuestales municipales. No sabemos si esto está determinado por zona o extensión territorial”.

Observó no hay una homologación institucional de los mismos institutos de manera jurídica, además de que no todos reciben fondos federales.

Y es que de acuerdo con el informe de 2019, 174 municipios cuentan con IMM, 10 municipios dijeron no tener, pero contar con figuras análogas; 79 están constituidos de acuerdo con la Ley Orgánica de Municipio Libre y 105 no están constituidos por acuerdo o decreto.

De los 79 constituidos por acuerdo o decreto, 21 de los 79 ayuntamientos revelaron que constituyeron sus IMM como Organismos Públicos Descentralizados no operan como tales; 58 sí son OPD, dos son Organismo Públicos Desconcentrados y 19 son direcciones del ayuntamiento.

Además detalló la funcionaria que 41 cuentan con oficinas propias, 35 no cuentan con oficinas propias y tres no respondieron. Además, 28 tienen asignado presupuesto, 50 no tienen, uno no respondió y 18 recibieron fondos federales en 2019.

Del rango presupuestario, mostró el cuadro donde aparece que 20 institutos reciben entre un peso y hasta 500 mil pesos; cuatro, 500 mil un peso a un millón; dos, de 1 millón un peso y hasta un millón y medio; dos, de 2 millones 1 peso a 2 millones y medio, y uno, de dos millones y medio a 6 millones y medio. Dijo que, de acuerdo con la información, no aparece cuál es el municipio que recibe tan alto presupuesto.

Con respecto a los 11 municipios asignados en la primera declaratoria de Alerta de Género, especificó que cuatro cuentan con presupuesto específico para atenderlo y siete no. Ante este escenario, enunció: “Cuando algo no interesa, se desconoce y no se valora, no se le dedica tiempo ni recurso”.

Mujeres no son prioridad para el Gobierno

Las mujeres no somos prioridad para ningún gobierno, opinó Luz María Reyes Huerta, coordinadora de Marea Verde Altas Montañas, quien lamentó que para el 2021 los comités municipales de la mujer no podrán trabajar e incluso podrían desaparecer si no reciben recursos para la transversalidad de perspectiva de género.

“Si no hay apoyo cómo va a ir aterrizando esta perspectiva de género en los ayuntamientos. Si bien es cierto que en algunos han tenido voluntad para que funcionen, hay institutos de la mujer que ponen al frente de los mismos a gente sin perspectiva, sin capacidades, que no van a aplicar la Ley de acceso a una vida libre de violencia en el estado de Veracruz, porque ni siquiera la conocen”, agregó.

Indicó que, después de muchas presiones de las feministas se logró que se quedaran este año los recursos necesarios para la transversalidad de género.

Destacó que la falta de presupuesto para el próximo sí les afectará ya que no habrá personal para la difusión y la asesoría sería incompleta, porque se requiere que la abogada, la psicóloga y la trabajadora social orienten a la mujer para que salga del círculo de violencia.

“El personal de Comité Municipal de la Mujer es el que se encarga de hacerles llegar la información a las mujeres que llegan a los ayuntamientos”, dijo.

Expresó que los institutos quedan en las cabeceras y para llevar esa información a las comunidades más alejadas hacían brigadas, que este año no fue posible realizar a causa de la pandemia, y el próximo año, sin recursos podría desaparecer esa área.

Luz María Reyes Huerta, directora Marea Verde Altas Montañas / Foto: Miguel Castillo | El Sol de Orizaba

Refirió que la burocracia, de la que se llenan los IMM, poco les permite atender bien a las mujeres que llegan en busca de ayuda, además de que no tienen personal, pues la mayoría de ellos no tienen ni psicóloga. ni trabajadora social. “No pueden dar atención con una integralidad como está planteado como lo da Paimef que también tiene trabajadora social, psicóloga y abogada”, subrayó.

Apuntó que “las directoras de los institutos son puestas a modo, por cuestiones políticas no por capacidad de perfil. Algunos, por lo menos tienen cuidado y ponen una abogada; estará cubierta el área jurídica, pero está cojeando o de plano ausente la cuestión psicológica o de trabajo social”, apuntó.

Con la falta de presupuesto, concluyó, quedarán institutos, desde el nacional, estatal y municipales que dejarán mucho qué desear. “Se nos seguirá revictimizando y seguiremos siendo las culpables de la violencia, la seguiremos padeciendo y enfrentando”.

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Reyes Huerta señaló que “el actuar de la Cuarta Transformación ha sido decepcionante en sus distintos niveles, por cuento hace a lo que conocemos en el nacional, en el estatal ha sido decepcionante para las mujeres en lo particular”, concluyó.

Con información de Mayra Figueiras Hernández