IMMUVER no tiene facultad para cambiar delitos; dice alcalde de Veracruz

Veracruz, Ver.- El Instituto Municipal de la Mujer, en Veracruz no tiene facultades legales para cambiar delitos, respondió así el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez al colectivo Brujas del Mar, luego de que su vocera acusara al IMMUVER de revictimizar a la joven Valeria Angélica Rangel, quién la semana pasada fuera víctima de un presunto intento de robo y violación en su domicilio ubicado en la colonia Zaragoza por parte de un exprecandidato a diputado federal por Movimiento Ciudadano.

El munícipe aseguró que jurídicamente la activista está en un error y dejo claro que solo una autoridad judicial puede calificar un delito.

“Primero hay que decir que el Instituto Municipal de la Mujer en Veracruz, no puede cambiar ningún delito, nosotros no somos ninguna instancia para calificar que delito se está cometiendo, eso tiene que ver con un ministerio público y la Fiscalía. Eso es no así, creo que están en un error”, manifestó el edil.

Yunes Márquez rechazó además que se haya negado atender a la vocera del Colectivo Brujas del Mar, luego de que esta última asegurara que buscó una audiencia con él y no respondió.

Enfatizó que se ha mantenido informado del caso a través de la directora del IMMUVER, quién ha mantenido contacto con la víctima todos los días y se le ha brindado la asesoría jurídica y psicológica correspondiente.

“No me han pedido una cita, si me hubiera pedido una cita con mucho gusto las atiendo el día que ellas gusten y platique con la directora del Instituto y me dice que han estado en comunicación con la chica prácticamente todos los días. Ella de manera personal el sábado la vio, le están atendiendo y apoyando”, declaró la primera autoridad municipal.

