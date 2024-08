Continúa la importación de alimentos; sequía y atraso en lluvias limitó las siembras

Desde hace cinco años, la importación de alimentos a México ha tenido un aumento sostenido de aproximadamente un 17%, principalmente en granos básicos, dice Luis Gómez Garay, dirigente nacional de la UGOCP.

Señala que de enero a noviembre de 2023 la importación de maíz fue de casi 16 millones 700 mil toneladas, en comparación de las aproximadamente 15 mil 500 que se compraron en el 2022.

Ecología Ganaderos de Perote, preocupados por crisis climática y falta de apoyos

¿Por qué hubo menos siembra este año?

Las cifras son respaldadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y el líder campesino agrega que en el caso de Veracruz la producción de alimentos es crítica, pues a causa de la sequía muchos campesinos no sembraron y los que lo hicieron perdieron sus cultivos por la falta de agua.

"En el estado, arriba del 85% del campo agrícola se mantiene por temporal y si no hay temporal, si no hay lluvia, pues le pega a todos, incluyendo a los ganaderos porque no hay pasto para alimentar sus reses", señala.

Una situación similar ocurre en el país, por lo que advierte que la importación de alimentos podría ir en aumento, al igual que los precios.

Desde hace cinco años, la importación de alimentos a México ha tenido un aumento sostenido de aproximadamente un 17%, principalmente en granos básicos | Foto ilustrativas: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

"La propia escasez de los alimentos genera la inflación de los precios y también los mercados se ajustan a la devaluación del peso", señala.

"En el tema de las importaciones también tiene que ver otro fenómeno, que es el hecho de una política de producción agroalimentaria muy errónea, pues se sabe que no hay apoyo para el campo, que no hay apoyo para la producción y los apoyos que había, pues se canalizaron más a una cuestión política", según él.

Durante la temporada de calor, la temperatura fue extrema en el país, lo que provocó también que algunos pastizales "quedaran en pura tierra".

"También hubo afectaciones en el ganado y hubo ganaderos que de plano remataron muchas reses para que no se les murieran", dice.

A causa de la sequía muchos campesinos no sembraron y los que lo hicieron perdieron sus cultivos por la falta de agua | Foto ilustrativas: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Al igual que Israel Castillo Cano, dirigente de la UGOCM en la entidad, manifiesta que la sequía y las lluvias tardías han provocado un desfase en el ciclo agrícola Primavera-Verano, por lo que se prevé una disminución en la producción y una cosecha tardía.

Aunado a eso, dice que el sector agropecuaria es uno de los más necesitados y de los que menos reciben apoyo institucional.

Por último, pidió a los tres niveles de gobierno poner más atención y respaldar al sector agropecuaria tras sostener que la producción de alimentos es indispensable para todos.