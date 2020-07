Imprecisas cifras de desaparecidos: Colectivo Solecito

Veracruz, Ver.- Las cifras de desaparecidos en Veracruz que reporta el gobierno federal son imprecisas porque además de maquillarse en muchos casos no llegan ni a denuncia indicó, Rosalía Castro Toss del Colectivo Solecito.

Luego del informe presentado por la Comisión Nacional de Búsqueda donde refiere que del 2018 al 2020 se han registrado 2 mil 75 desparecidos, Castro comentó que dichas cifras no son reales.

Destacó que en la mayoría de los casos la gente ni siquiera pone la denuncia de desaparición y aunque piden el apoyo a los Colectivos no formalizan el hecho.

Consideró que el maquillaje de cifras siempre ha existido e incluso se hizo más presente durante el periodo de Jorge Winckler al frente de la Fiscalía General del Estado.

Si hay maquillaje de cifras, tanto las reales como las que no salen, la gente no pone denuncia y no podemos saber las cifras reales, sin imprecisas

Por ello dijo que es importante promover la cultura de la denuncia para llevar un registro exacto de los casos de desaparición que existe en el estado.

“Es muy importante la denuncia, tal vez unos seis o siete casos no ponen denuncia, nos piden apoyo, pero les pedimos que acudan a poner la denuncia además que les pedimos información y fotografías para difundirlas en nuestro Colectivo”, agregó.

Rosalía Castro mencionó que aunque el Colectivo tiene buena relación con el gobernador así como con la Comisión de Búsqueda y Desaparecidos, no existe ningún trato con la titular de la Fiscalía, Verónica Hernández.

Señaló que, aunque han pedido acercamiento con la Fiscal al parecer se ha cerrado al dialogo.

“Tenemos buena relación con el gobernador y otras instancias relacionadas pero la licenciada Verónica se ha cerrado al dialogo, tratamos de acercarnos y estábamos en eso pero se atravesó esta cuestión de la pandemia”, agregó.