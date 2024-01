¡Hay fecha! En marzo se inaugura el memorial a los héroes de la salud

Será en marzo próximo cuando se inaugure en el Congreso de Veracruz el memorial en honor al personal de salud que perdió la vida durante la pandemia por Covid-19.

Para el desarrollo de este proyecto participaron en la convocatoria estudiantes de ocho universidades públicas y privadas de la entidad. Los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) determinaron como plan ganador al de la Universidad Anáhuac, conforme a las características, la accesibilidad, el costo y la oportunidad de desarrollo en las instalaciones del Legislativo.

La diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui, responsable de este proyecto, dio a conocer que el memorial tendrá un costo de entre 800 mil y 1 millón de pesos, cantidad que será destinada del presupuesto del Congreso del Estado.

Refirió que se busca que el resto de los proyectos sean desarrollados en algunos municipios de la entidad, teniendo a la fecha la aceptación de los alcaldes de Coatzacoalcos, Amado Jesús Cruz Malpica, y Boca del Río, Juan Manuel de Unanue Abascal, para la realización de memoriales en estas demarcaciones.

¿Cuándo será inaugurado el memorial a los héroes de la salud en Veracruz?

"El memorial será inaugurado el 27 de marzo próximo, establecido como el Día de las y los Héroes Veracruzanos de la Salud. La planeación del proyecto se hizo para que inicie la construcción en este mes de enero, a fin de que sea inaugurado en marzo próximo, se cuenta con un presupuesto de entre 800 mil y 1 millón de pesos. Será instalado a un costado de la explanada cívica, en el jardín, viendo hacia Lázaro Cárdenas porque nosotros queríamos que se pudiera ver el espacio desde afuera”, dijo.

En este espacio, detalló, se colocarán los nombres del personal de salud que haya perdido la vida durante la pandemia por Covid-19, a través de bloques de 50 personas.

En marzo se inaugurará en el Congreso de Veracruz el memorial en honor al personal de salud | Foto ilustrativa: Galo Cañas | Cuartoscuro

“En este memorial se van a inscribir todos los nombres del personal de salud que a la fecha se tengan registrados, tras haber hecho todo el trámite legal de la autorización del nombre, ahora tenemos una base de alrededor de 300 personas que fueron las que fallecieron durante la pandemia, pero no es un dato final porque hubo espacios en los que no se reportaron o no se reconocieron los fallecimientos, por eso le pedimos a los familiares que nos notifiquen sobre algún fallecimiento y la autorización para la inscripción de los nombres”, expresó.

Puntualizó que este memorial servirá, además, para visibilizar los problemas que se pueden generar en los espacios de salud cuando no se cuenta con las políticas públicas para enfrentar una situación de emergencia sanitaria.

“Es para hacer visible esta situación para estar preparados con políticas públicas que para que en caso de que se vuelva a enfrentar una situación de este tipo se cuente con las herramientas para atender de manera inmediata”, comentó.

Dejó en claro que todos los proyectos realizados por los jóvenes son de amplia importancia, por lo que se buscará que más alcaldes acepten realizar memoriales en sus demarcaciones.

Se busca que el resto de los proyectos sean desarrollados en algunos municipios de la entidad | Foto ilustrativa: Guadalupe Castillo | Diario de Xalapa

“Son proyectos que son muy valiosos, que se hicieron para desarrollarse a bajo costo porque se consideró algo que dignificara el trabajo del personal de salud, además de que los proyectos fueran viables y mostraran el talento de los universitarios”, detalló.

Día Estatal de las y los Héroes Veracruzanos de la Salud

El 28 de julio de 2022 la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui presentó al Pleno la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 27 de marzo de cada año como Día Estatal de las y los Héroes Veracruzanos de la Salud, además de proponer inscribir en el Muro de Honor la leyenda “A las y los héroes veracruzanos de la salud”, mediante la que planteó reconocer la valía del personal de salud que atendió la pandemia provocada por el Covid-19.

En la propuesta, además, se consideró emitir una convocatoria a instituciones académicas para el diseño de un memorial.

Tras ello, la Comisión de Gobernación emitió el dictamen correspondiente, que fue aprobado por el Pleno del Congreso el 31 de enero de 2023.

En dicho dictamen se determinó declarar el 27 de marzo como Día de las y los Héroes Veracruzanos de la Salud, que los poderes Legislativo y Ejecutivo estatal realicen actividades de difusión y reconocimiento durante las semanas previa y siguiente a esta fecha. Asimismo, se emitió la convocatoria a instituciones académicas para participar en el diseño arquitectónico de un proyecto de memorial en terrenos del Palacio Legislativo en honor al personal de salud que perdió la vida en el cumplimiento de su labor y, por último, la inscripción de la misma leyenda en el Muro de Honor del Recinto Oficial de Sesiones.

El 27 de marzo de 2023, fue emitida la Convocatoria dirigida a estudiantes o centros escolares con carreras afines a arquitectura o diseño.

El Congreso local recibió las propuestas de ocho instituciones educativas: Universidad Anáhuac Veracruz Campus Xalapa, Universidad Cristóbal Colón, Universidad Jean Piaget, Universidad Gestalt de Diseño, Universidad de América Latina Campus Xalapa, Universidad de Xalapa, Universidad Veracruzana Campus Xalapa y Universidad Eurohispanoamericana.

Se declara el 27 de marzo de cada año como Día Estatal de las y los Héroes Veracruzanos de la Salud | Foto: Pixabay

En el período del 23 al 27 de octubre, se concretó recepción de los proyectos y la exposición de los mismos se llevó a cabo el 6 de noviembre del año pasado en la Sala de Sesiones “Venustiano Carranza” del Palacio Legislativo ante el Comité Evaluador, creado por acuerdo de la Jucopo el 19 de octubre y conformado por las y los integrantes de ese órgano de gobierno, por la Presidenta de la Mesa Directiva y por la diputada autora de la iniciativa.

Tras ello, el 28 de noviembre se celebró la reunión del Comité Evaluador para deliberar respecto de la institución educativa ganadora del concurso y, el día 30 del mismo mes, en el auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada” del Palacio Legislativo, se dio a conocer que el primer lugar correspondió al proyecto presentado por la Universidad Anáhuac Veracruz Campus Xalapa.