“Vamos a actuar": Cuitláhuac García sobre operativo de seguridad en Coatzacoalcos

De acuerdo con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, se desplegaron 235 elementos policiacos para reforzar el operativo de seguridad en el puerto de Coatzacoalcos, luego de los hechos delictivos reportados el pasado domingo por la madrugada.

En conferencia de prensa de este lunes, al ser cuestionado sobre el tema, expuso que desde temprana hora se instruyó reforzar la seguridad y que se va tras quienes intentaron extorsionar a los propietarios de los dos restaurantes que fueron incendiados.

“Vamos a actuar, ya tenemos resultado en Coatzacoalcos, han sido testigos de eso, ahí se redujo el secuestro al mínimo”.

Reducción en casos de secuestro

Tras señalar que han actuado contra la extorsión, presumió los datos en materia de seguridad en Coatzacoalcos, donde se redujo al mínimo el secuestro, y se detuvieron bandas completas dedicadas a la extorsión.

Llamó a los empresarios a estar tranquilos, pues aseguró que no han sido omisos y a su decir, ellos saben de los logros en materia de seguridad en Coatzacoalcos.

Sostuvo que en su gobierno no hay “contemplación” de esos actos, “los empresarios más que nadie son testigos de la reducción de delitos en Coatzacoalcos”.

Llamó a hacer equipo para denunciar y evitar que los delincuentes se salgan con la suya, “para que la Fiscalía tenga todos los elementos para dar con los responsables y ante la justicia no se puedan evadir, porque si la parte acusatoria no nos ayuda mucho, no es sencillo”.

García Jiménez refirió que los empresarios pueden hacer sus denuncias en la Fiscalía General del Estado con identidad protegida.

“Vamos a hacer equipo y de esa manera ir contra los responsables, es el compromiso y vamos a seguir. El alcalde nos ayudó a informar del operativo, estamos coordinador para eso”, añadió.

Asimismo, dijo que en Poza Rica lograron en un operativo la detención de 16 personas presuntamente ligadas a varios homicidios y delitos.

“Se les agarró infraganti a casi todos ellos de varios delitos que van desde robo de vehículo, agresiones, posesión de droga, armas y sobre todo de tres homicidios y los indicios apuntan a que todos ellos conforman una misma banda y entre ellos detuvimos a dos importantes jefecillos de una célula, pero vamos a esperar que la Fiscalía tome cartas en el asunto para que podamos informarlo con mayor detalle”, añadió.

