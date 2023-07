Fue un acto de provocación lo ocurrido en Tantoyuca, señala Cuitláhuac García

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que se abrirán las carpetas correspondientes por las denuncias que deberán interponer los dueños de los vehículos particulares que fueron incendiados en Tantoyuca por integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) al reiterar que los presuntos responsables del homicidio de Gregorio, que motivaron esos hechos, habrían sido sus propios compañeros.

En conferencia de prensa de este miércoles expuso que se trató de un acto de provocación esperando la reacción de su gobierno con una confrontación, lo que no sucedió.

Te puede interesar: Urgente la intervención de SSP y FGE en Tantoyuca, señala diputado

Recordó que se inició un operativo, pero con la instrucción de no caer en ello, pues no había personas en riesgo, dado que los 16 vehículos se incendiaron sin personas a bordo.

Local Quema de vehículos en Tantoyuca: identifican a presuntos responsables tras manifestaciones

“Una organización en una supuesta protesta por un homicidio en Chalma el domingo, anima a un grupo como de 50 o 100 personas a tomar un crucero que está en Tantoyuca, pero la gente bajó de Chicontepec e Hidalgo, bloquearon la carretera y le dijeron a los choferes que se bajaran y al poco tiempo empezaron a incendiarlos con trapos mojados con combustible”, narró.

Por ello, reiteró que les corresponderá a los particulares de estos automóviles incendiados, poner la denuncia y la Fiscalía General del Estado (FGE) está obligada a investigar los hechos, dar con los responsables y ponerlos ante un juez “y así se va a hacer”.

¿Qué sucedió con el homicidio de Gregorio?

Explicó que el homicidio de Gregorio, quien vivía en Hidalgo, se dio presuntamente por parte de sus propios compañeros según los indicios, que se pasaron a Chalma, Veracruz, donde tuvieron una riña.

“Supuestamente eso, la exigencia de justicia (fue lo que motivó los hechos), y los responsables que eran sus propios compañeros también viven en Hidalgo, de allá vinieron, nuestro compromiso es que vamos a dar con los responsables, no importa que se hayan regresado a Hidalgo, tenemos colaboración con ese estado”.

Insistió en que nada tiene que ver con la motivación que argumenta el grupo, por lo que se está indagando por qué entre compañeros se dio tal situación.

14 vehículos fueron incendiados en Tantoyuca | Foto: Fotógrafo especial/Cuartoscuro

“Acá en plaza lerdo la demanda de esa organización es que se libere a un miembro de ellos que asesinó a una persona en 2008 y ese homicidio que se dio en otro lado, lo tomó la FGR en su momento porque uno de los argumentos es que la víctima era militar, eso es lo que se argumentó, después de los litigios de la defensa, la FGR determina que no es de su competencia porque se trata de un homicidio que debe estar en el fuero común, pero la defensa del imputado perdió el caso, se alargó porque lo regresan”.

Señaló que se notificó a la Fiscalía General del Estado en 2021 por lo que ahora se debe aplicar la orden del juez que es una orden de aprehensión, pues no puede ser omisa.

“Nosotros decimos que se proceda conforme a derecho, nosotros no tenemos nada contra esa organización, yo ni la conocía. Alguna vez creo que me topé con ellos, me habló del caso en la Ciudad de México, porque ya tenían un plantón casi permanente frente a la SCJN, después supe que es un caso de 2008”.