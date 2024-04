Incendios en tiraderos a cielo abierto son provocados bajo intereses particulares: PMA

Boca del Río, Ver.- La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PMA) lleva detectados tres incendios que presuntamente han sido provocados por terceros en tiraderos a cielo abierto, informó el jefe del departamento de Inspección y Vigilancia de la dependencia, Gaspar Monteagudo Hernández.

¿En qué zonas de Veracruz han detectado incendios en tiraderos a cielo abierto?

En entrevista, puntualizó que se han atendido denuncias en las zonas de Antón Lizardo, Xalapa y Alto Lucero donde se han registrado incendios en zonas de tiradero a cielo abierto, algunos clausurados.

En el caso específico de Antón Lizardo, en el municipio de Alvarado, donde desde hace varios días los vecinos han estado denunciando un incendio en un basurero clandestino que está afectando a los pobladores por el extenso humo y cenizas, dijo que se trata de una zona que se clausuró desde hace cuatro años, pero que no ha sido saneada por parte del municipio.

Explicó que presuntamente el incendio podría ser provocado por un grupo de personas que pretenden vender los terrenos, por lo que han estado haciendo quemas.

“El basurero ya fue clausurado, es responsabilidad del ayuntamiento sanearlo, el estado no puede entrar a sanearlo porque no es un terreno que nos hayan entregado, el dueño del terreno no ha querido hacerlo, lo que comenta la gente es que el incendio es intencional porque quieren vender los terrenos”, expuso.

Aseguró que se ha estado trabajando con Protección Civil de Alvarado para extinguir el incendio y resarcir el daño con maquinaria, ya que hay muchas quejas de parte de los habitantes de la zona donde se congregan varios fraccionamientos.

Comentó que otros casos se han presentado en la zona de Xalapa y en Alto Lucero, por lo que pidió a los ayuntamientos a no depositar los desechos en tiraderos a cielo abierto y que vayan a destinos finales adecuados.

Se han atendido denuncias en las zonas de Antón Lizardo, la zona de Xalapa y Alto Lucero | Foto: Max Núñez / Cuartoscuro.com

“Como Procuraduría tenemos tres denuncias, una es por la zona de Xalapa, otro en Alto Lucero y el de Antón Lizardo, la responsabilidad es de los municipios que son los que se encargan de tirar la basura, ellos tienen la obligación de hacerlo y si sus ciudadanos están tirando en basureros clandestinos tiene la obligación de prohibir que se haga y sancionar”, expresó.

Agregó que como ayuntamientos también están obligados a hacer trabajos de remediación y citó que en algunos, junto con la PMA, se está trabajando en ese tipo de acciones.