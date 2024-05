Incendios forestales en Xico se encuentran controlados

Xalapa, Ver.-Los siete incendios forestales registrados en Xico durante esta semana se encuentran bajo control y solo queda por esperar a que se apaguen, dice el director de Protección Civil de ese municipio, Diego Montano Solano.

En entrevista, señala que el de mayor intensidad fue el de Paso Panal, que se extendió al Parque Nacional Cofre de Perote, sin que alguno de los siniestros fuera de riesgo para la población.

"Los incendios fueron en los poblados Paso Panal, Tonalaco, Ingenio del Rosario, Carabinas, Infiernillo y dos en Buena Vista, pero todos se encuentran con más de un 90% de control y solo queda vigilarlos hasta que se consuman totalmente", agrega.

¿Cuántos incendios forestales se han reportado en el municipio de Xico en lo que va del 2024?

En lo que va de esta temporada, sostiene que en Xico se han registrado más de 20 incendios forestales y que todos recibieron atención oportuna con voluntarios e integrantes de diversas corporaciones.

El incendio de Paso Panal inició el pasado domingo y aunque por la noche de ese día se tenía controlado, a la mañana siguiente el fuego se fortaleció y extendió al Parque Nacional Cofre de Perote.

El incendio fue combatido por personal de la Sedema, Conafor, Conanp, Enlace Regional de Protección Civil Estatal, Sedena, Policía Municipal de Xico, Protección Civil de ese municipio, agentes municipales y brigadistas independientes.

El martes por la noche, de manera oficial se dio por concluido el combate a ese siniestro, pues se hicieron brechas cortafuegos, zanjas y se arrojó agua en la zona afectada para controlar las llamas.

"El incendio fue controlado, más no extinto, por lo que con el apoyo de agentes municipales y ejidatarios se le puso vigilancia para garantizar que se apague y no cause mas daños", señala.

Los demás incendios recibieron una atención similar, aunque de momento las labores se complicaron a causa de los caminos de difícil acceso, voladeros y barrancas.

"Esta semana fue muy activa a causa de incendios forestales, pero hoy Xico carece de reportes que lo pongan en alerta a causa de ese tipo de siniestros", según Diego Montano Solano.