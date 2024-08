Del 19 al 31 de agosto se realizará el proceso de incorporación a la pensión de adultos mayores [Video]

Boca del Río, Ver.- A partir de este lunes 19 de agosto y hasta el sábado 31 de agosto, se mantendrá abierta la convocatoria para la incorporación de adultos mayores a la Pensión del Bienestar para aquellos que cumplieron 65 años entre julio y agosto.

Abel Hernández Hernández, director regional de programas para el Bienestar, se espera el registro de más de 2 mil 500 personas adultas mayores de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, y de los municipios de Jamapa, Medellín, y Manlio Fabio Altamirano.

“El proceso de incorporación inicia para las personas de 65 años en adelante de hasta el mes de julio o agosto, puede haber personas que tengan más de 65 pero que no se hayan registrado también los vamos a estar atendiendo, es importante que vengan con su documentación completa”, externo.

Incorporación a la pensión de adultos mayores en Veracruz-Boca del Río

Los trámites se realizan en un horario de 10:00 de la mañana a 16:00 horas de lunes a viernes, y los sábados se atenderán a las personas en rezago, ya que el registro se realiza en base a un calendario de la primera letra de su apellido.

El módulo para la zona conurbada se ubica en la avenida Urano, en el Centro Integrador del Bienestar y en la localidad Dos Lomas para la zona rural, en Medellín su sede será la Biblioteca Municipal.

En Manlio Fabio Altamirano la atención será en el Banco del Bienestar y Jamapa en el Centro Integrador en la calle sur 7.

Requisitos para incorporarse en la pensión de los adultos mayores

Los interesados deben acudir con su acta de nacimiento, CURP 2024; este es importante porque en ocasiones hay actualizaciones, credencial del INE y un comprobante de domicilio reciente, todo en original y copia.

A partir de este lunes 19 de agosto y hasta el sábado 31 de agosto, se mantendrá abierta la convocatoria | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Calendario por letra para trámites a la pensión de adultos mayores

La tramitación se hará por calendario al igual que los pagos, este lunes 19 y el martes 26 se atenderá a las personas, cuyo apellido inicien con las letras A, B y C.

Este martes 20 y 27 de agosto podrán inscribirse las personas, cuyo apellido inicien con las letras D, E, F,G y H, el miércoles 21 y 28 de agosto podrán inscribirse las personas, cuyo apellido inicien con las letras I, J, K, L y M.

El jueves 22 y 29 de agosto, podrán inscribirse las personas, cuyo apellido inicien con las letras N, Ñ, O, P , Q y R.

Comienza la incorporación de adultos mayores a la Pensión del Bienestar para aquellos que cumplieron 65 años entre julio y agosto | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Finalmente, los viernes 23 y 30 de agosto, podrán inscribirse las personas, cuyo apellido inicien con las letras S,T U, V, W, X, Y, Z.

“Si alguien no puede venir en la semana por cuestiones de trabajo, los días sábado se va atender a todos los rezagos, es importante decirle a la gente que no tiene que venir muy temprano, ni de madrugada, que no se arriesgue”, externó.