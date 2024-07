Incrementan accidentes en motocicleta en Veracruz; falta de precaución un motivo: Cruz Roja

Veracruz, Ver.- Durante el primer semestre del 2024, los accidentes de motocicletas fueron los más atendidos, reportó el coordinador de socorros de la Cruz Roja delegación Veracruz, David Zebadua Escalante.

Agregó que al día se registran hasta 3 llamados para brindar los primeros auxilios ante percances en donde se ven involucrados estos vehículos.

El socorrista considera que la falta de precaución de los motociclistas ha sido una de las principales causas que ha disparado la cantidad de percances, pero también la falta de una educación vial para poder respetar las señales de tránsito y de velocidad.

Platicó que otra de las situaciones que han detectado es que hasta 4 y 5 personas van a bordo de estas unidades. Manifiesta que la principal lesión que están teniendo conductores y pasajeros es el traumatismo craneoencefálico.

“Sí, lamentablemente hay la presencia de menores y demás personas, sobre todo en el tema de rancherías y comunidades aledañas a las comunidades donde muchas veces una moto trae hasta 4 y 5 personas, por lo regular hay dos adultos y menores”, comentó.

Conductores solo se limitan a usa casco

Detalló que la mayoría se limita a usar casco, y a veces ni siquiera son los adecuados, pero carecen de equipos de protección para el cuerpo, por lo cual las lesiones comúnmente son graves.

“Lo ideal es utilizar un casco cerrado y un casco normal certificado y siempre usarlo con un broche y otro punto que me gustaría resaltar en motocicleta es el uso del calzado adecuado, no andar en chanclas o sandalias, que no es lo adecuado, se necesita un calzado cerrado y cómodo que nos permita una buena tracción”, precisó.

Zebadua Escalante, calificó de positivo que la Cámara de Diputados haya aprobado prohibir que menores de 12 años viajen en moto cuando no puedan sujetarse por sí mismos o no coloquen de manera adecuada los pies en los estribos.

“Por ahí está muy bien la iniciativa que no van a poder andar niños en las motocicletas, entiendo el tema de porque su uso es más económico, dinámico y rápido, pero la vida de nuestros hijos es más importante”, comentó.

Zebadua Escalante, exhortó a los motociclistas a tomar precauciones sobre todo en esta temporada de lluvia, en donde al ir en exceso de velocidad y con el pavimento mojado, fácilmente se puede provocar un accidente.