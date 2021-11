Indira Rosales arremete contra Julen Rementeria y Joaquín Guzmán, los acusa de ser traidores

Veracruz, Ver.- Tras aclarar que la campaña continuará con Tito Delfín como candidato a presidente pese a su detención, la candidata a secretaría general Indira Rosales San Román arremete contra Julen Rementeria del Puerto y Joaquín Rosendo Guzmán Avilés acusándolos de traicioneros y de ser una vergüenza para el partido.

Tras la detención de Tito Delfín Cano con quien integra la fórmula para buscar el Comité Directivo Estatal de Acción Nacional, responsabilizó al gobierno de Cuitláhuac García de estar involucrado en el acto al señalar que Morena usa el poder para agredir a sus opositores, inventar delitos y aprehender a quienes están en su contra.

Local Hija de Tito Delfín no descarta que su detención es a causa de su aspiración a dirigente

Asegura que la figura de Tito Delfín estorba al actual gobierno porque les conviene tener a “peleles” que puedan manejar a su antojo y en el caso del exalcalde de Tierra Blanca se había comprometido a encabezar una oposición firme contra el actual gobierno al que llamó inútil.

Asevera que los verdaderos panistas se levantaran en lucha contra el gobierno para defender a Delfín Cano pero excluyó al senador Julen Rementeria del Puerto y el candidato a la dirigencia estatal, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés tras calificarlos como traicioneros.

“En conclusión este gobierno no persigue delincuentes, persigue a sus opositores, el gobierno quiere evitar que el PAN sea encabezado por un opositor, quiere mantener a un pelele que siga a su servicio, pero los verdaderos panistas no vendemos nuestra conciencia, lamentablemente no se puede decir lo mismo de Joaquín Guzmán y de Julen Rementeria que siempre van a llevar consigo la vergüenza de esta traición al partido”, denuncia.

Rosales San Román, advierte que saldrán a la calle en marchas para exigir la libertad de su compañero y deja en claro que la campaña continuará con Tito Delfín al frente de la candidatura a la dirigencia estatal.