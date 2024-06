Indira Rosales recibe constancia de mayoría como diputada local electa

Boca del Río, Ver.- Este viernes, 07 de junio, Indira Rosales San Román recibió del Organismo Público Local Electoral (OPLE) número 16 de Boca del Río, la constancia de mayoría como diputada local en el distrito 16.

Esto luego de que el Consejo Distrital del OPLE, número 16 de Boca del Río concluyera la revisión y conteo de votos correspondiente a la jornada electoral del año 2024.

¿Cuántos votos tuvo la candidata Indira Rosales San Román?

La diputada local electa por la coalición “Fuerza y Corazón por Veracruz”, Indira Rosales San Román, obtuvo un total de 59,183 votos por representación proporcional y 55,203 por mayoría relativa.

La distribución de la mayoría relativa entre los partidos que conforman la coalición se desglosó de la siguiente manera:

El Partido Acción Nacional (PAN) acumuló 47,599 votos

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) 6,770 votos

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) 834 votos

En cuanto a la representación proporcional, los votos se dividieron así: 49,439 para el PAN, 8,039 para el PRI y 1,705 para el PRD, según los datos proporcionados por el Distrito Electoral Local número 16.

La segunda posición en la contienda fue ocupada por Guadalupe Tapia Hernández, candidata del partido Morena, quien logró reunir 43,876 votos por mayoría relativa y 44,417 por representación proporcional. En tercer lugar quedó Bertha Isleño Andrade, representante del Partido Verde Ecologista de México, con 12,165 votos por mayoría relativa y 12,264 por representación proporcional.

En total, se contabilizaron 124,043 votos con una representación proporcional de 125,719, provenientes de 366 casillas instaladas en los municipios de Boca del Río, Jamapa, Manlio Fabio Altamirano y Medellín de Bravo.

¿Qué dijo al diputada local electa Indira Rosales sobre el recuento de votos?

En entrevista, Indira Rosales indicó que se encontraron diversos irregularidades y que por ello tuvieron que proceder a recontar 305 paquetes, de la 364 casillas instaladas en el distrito.

Como resultado de este proceso, fueron arriba de 58 mil votos los que obtuvo, cuando en la manta del OPLE se marcaba a la coalición (PAN-PRI-PRD) arriba de 38 mil votos.

Aseveró que en el conteo se detectaron alrededor de 20 mil votos a su favor que no habían sido contados, luego de que urna instalada en Plaza Américas no fue cuantificada porque no se encontró el acta.

La panista aseveró que se va a llevar a las instancias correspondientes las irregularidades detectadas.