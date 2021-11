INE, único ente que se resiste a entender políticas de austeridad: Gutiérrez Luna

Veracruz, Ver.- El Instituto Nacional Electoral es el único órgano que se ha negado a aplicar medidas de austeridad y por el contrario solicitaron un aumento al presupuesto de entre cinco mil a seis mil millones de pesos que les fue negado, denuncia el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.

Al reunirse con integrantes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Veracruz, indica que aunque el INE manejó un recorte presupuestal para este año, la realidad es que se les negó el aumento presupuestal que solicitaron para la organización de la consulta de revocación de mandato del próximo año.

Hace referencia que el órgano tuvo un presupuesto este año de 19 a 20 mil millones de pesos y querían elevar el recurso a 25 mil millones de pesos.

Señala que el INE es un órgano que se ha negado a aplicar las medidas de austeridad de la actual administración ya que cada consejero cuesta 220 mil pesos.

“El año pasado recibieron entre 19 mil a 20 millones de pesos, pidieron 25 mil y no se les concedió, pero no un recorte a la baja, el INE tiene mucha tela de donde cortar para ajustarse y poder cumplir con sus obligaciones, nunca hemos escuchado que el INE diga voy en este plan de austeridad, voy a tomar ciertas medidas, vamos a bajarnos el sueldo, vamos a hacer más estricto, eso nunca lo han dicho, la austeridad debe ser una realidad, la ciudadanía demanda que no haya gastos excesivos en el gobierno y lo hemos venido implementando pero el único ente que se resiste a entender es el INE”, insiste.

Descarta la posibilidad de que esté en riesgo la consulta de revocación de mandato del próximo año ya que se deberán apegar al presupuesto.

Durante su visita a Veracruz, el legislador de Morena habló de la reforma fiscal con el sector empresarial y de los beneficios de simplificar gastos en administración contable y planear la inversión.

Finalmente, el oriundo de Minatitlán evitó entrar a la polémica sobre las declaraciones del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez de que no lo conocía pues argumentó que su trabajo es en el Congreso de la Unión.