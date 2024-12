INE Veracruz aún con pendientes pese a inicio del proceso para elegir cargos del PJF

El número de candidaturas que formarán parte de una boleta electoral, los espacios en donde se realizará la votación y el tope de gastos de campaña son las acciones pendientes que tiene el INE ante el inicio del proceso para elección de cargos del Poder Judicial de la Federación, señaló Josué Cervantes Martínez, vocal ejecutivo de la Junta Local del organismo en Veracruz.

En entrevista, luego de la instalación del Consejo local para este proceso, refirió que no se ha determinado si las votaciones, que se realizarán el 01 de junio de 2025 a la par con la renovación de los 212 ayuntamientos, serán en casillas o centros de votación.

“Lo que está en construcción es la manera sobre cómo se va a votar, si en casillas o en centros de votación, de ser en casillas tendría que ser un panorama similar al de ayuntamientos y en los mismos lugares, pero de ser centros de votación sería obligado que sea en lugares distintos porque conglomerarían a un número mayor de personas electoras, entonces seguramente tendríamos que buscar domicilios específicos”, dijo.

¿No te has unido a nuestro canal de WhatsApp? Síguenos y checa toda la información de Veracruz en tu celular ¡Es gratis!

Hasta 81 nombres de ministros

Explicó que en el caso de Ministros podrán ser hasta 81 nombres los que integren la boleta electoral porque son nueve cargos los que se elegirán y cada estado tiene la posibilidad de sumar hasta nueve candidaturas.

En el caso de Veracruz, expuso, se elegirán 33 cargos, 16 magistraturas y 17 Juzgados de Distrito, los cuales se distribuirán en dos Distritos, a fin de que el número máximo de espacios a votar sea de ocho en cada boleta.

Local En elecciones municipales habrá PREP; instalaron Comité responsable del programa

Debido a que cada Poder (Judicial, Legislativo y Ejecutivo) tendrá la oportunidad de proponer dos candidaturas por cargo, en cada boleta electoral podría haber hasta 48 nombres por espacio a seleccionar.

“Así tendríamos que sacar los múltiplos para cada uno de los cargos que se van a elegir. En el caso de magistraturas colegiadas de circuito y de Juzgados de Distrito vamos a elegir 16 magistraturas, pero tenemos dos Distritos Judiciales electorales, ocho podrían ser en una y ocho en otra de tal manera que se dividen para que las personas puedan votar. Van a ser varias boletas, pero en una boleta en los casos de juzgados colegiados de circuitos no debe tener más de diez posibilidades, es decir, no más de diez cargos”, detalló.

¿Ya le diste "Me gusta" a nuestra página de Facebook? Ten la información en todo momento y en cualquier lugar con un clic



Sobre la promoción, refirió que el reto es señalar a la ciudadanía que el 01 de junio se eligen estos cargos, el proceso de votación y la manera en que podrán ubicar el espacio en donde votarán.

El INE en Veracruz realizó la instalación del Consejo local del proceso extraordinario para elegir diversos cargos del Poder Judicial de la Federación / Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

El funcionario electoral manifestó que cada uno de los aspirantes podrá hacer campaña conforme a sus recursos personales, ya que estarán bajo fiscalización.

Sin embargo, destacó que no se ha establecido un tope de campaña para la publicidad de estos cargos.

“La promoción en lo particular para obtener el voto le corresponde a las candidaturas, en el entendido de que no gozan del presupuesto ni público, ni privado, pueden ejercer presupuesto personal, ahí tendrán que utilizar redes sociales o alternativas que no les impliquen un costo adicional o que el costo que les implique que esté en el marco de sus recursos personal, quienes son servidores públicos tienen sus declaraciones patrimoniales y ahí se verá que el gasto que ejerzan está dentro de sus posibilidades económicas”, expresó.

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Aquí podrás encontrar contenido de calidad y de los temas más relevantes de Veracruz

Destacó que en la boleta van a venir todas las posibilidades, por lo que la ciudadanía tendrá que saber que hay varios cargos a elegir.

En su mayoría, Veracruz pertenece al Séptimo Circuito, pero los Distritos de Coatzacoalcos y Minatitlán pertenecen al Décimo Circuito Judicial de Tabasco / Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

“Nosotros vigilamos que se cumplan requisitos, quien se postule que cumpla los requisitos y cómo ejercen sus gastos, si hay personas que no cumplen sus requisitos o estén ejerciendo recursos que no demuestren de dónde los sacaron, se actuará, podrán llegar a una amonestación o pérdida de candidaturas. No se podrán comprar espacios en internet, televisión, redes sociales o medios de comunicación, a menos que el patrimonio que tenga la persona se lo permita”, comentó.

Finalmente, puntualizó que las campañas de los aspirantes a los cargos durarán 60 días, por lo que iniciarán el 29 de marzo y concluirán el 28 de mayo, tres días previos a la jornada electoral, los cuales se consideran como parte de la veda electoral.