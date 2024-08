Trijaev inhabilita a cuatro excolaboradores de Yunes Linares por 10 y 20 años

El pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (Trijaev) inhabilitó por 10 y 20 años a cuatro exfuncionarios colaboradores de la administración de Miguel Ángel Yunes Linares por inconsistencias en el uso de recursos en la Sedesol y por la adquisición de cámaras en la Secretaría de Seguridad Pública.

¿Qué colaboradores de Miguel Ángel Yunes Linares fueron inhabilitados?

En la resolución se indica que el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jaime “N” fue inhabilitado por 20 años por el mal uso del recurso destinado para la adquisición de las cámaras de seguridad.

Además, Eduardo Vargas Sánchez, exdirector General de Coordinación para el Combate a la Pobreza, María José Noriega Mañez, exjefa de la Unidad Administrativa, y José Isaac Burgos Villar, exdirector Jurídico de la Sedesol quedaron inhabilitados por un periodo de 10 años.

El caso de Jaime "N"

De acuerdo a la resolución emitida, Jaime “N”, extitular de la SSP, y tres colaboradores de identidad resguardada fueron inhabilitados por un periodo de 20 años por el “mal uso del recurso destinado para la adquisición de las cámaras de seguridad que iban a instalarse en los diferentes puntos del estado”.

“Muchas de ellas no fueron adquiridas ni instaladas, además de las que fueron colocadas muchas estaban inservibles”, señala el resolutivo.

En junio de 2023, Jaime “N” fue vinculado a proceso por la fallida instalación del Sistema Estatal de Videovigilancia.

De acuerdo con la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Delia González Cobos, la vinculación a proceso fue solicitada por la Auditoría Superior de la Federación y un juez federal la resolvió.

Mediante un informe, da a conocer que su detención fue en el municipio de Santiago Tulantepec de Lugo, en el Estado de Hidalgo | Foto ilustrativa: René Corrales/Diario de Xalapa

Esto, por el señalamiento del uso de más de mil millones de pesos aplicados a este Sistema de Videovigilancia.

Los otros señalamientos

En el resolutivo se indicó que se detectaron inconsistencias en el contrato de Sedesol con la empresa D&P México Servicios Digitales S.A. de C.V., relacionado para el mantenimiento y conservación de los bienes informáticos de los Programas Sociales del Estado de Veracruz en relación al Padrón de Beneficiarios del programa Veracruz Comienza Contigo.

Se indica que la Sedesol denunció las irregularidades detectadas, además de que el Orfis determinó faltas administrativas por “desvió de recursos y abuso de funciones de Eduardo Vargas Sánchez ex Director General de Coordinación para el Combate a la Pobreza, María José Noriega Mañez, ex Jefa de la Unidad Administrativa, José Isaac Burgos Villar, ex Director Jurídico, por una simulación del servicio contratado”.

De acuerdo con la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), la vinculación a proceso fue solicitada por la Auditoría Superior de la Federación y un juez federal la resolvió / Foto: René Corales / Diario de Xalapa

Ante, se abrió un Procedimiento de Responsabilidad Administrativa determinando la existencia de las faltas administrativas graves de desvío de recursos y abuso de funciones, inhabilitándolos por 1 año, sanción que fue recurrida por Sedesol y el Orfis, motivo por el que el Tribunal modificó la sanción a 10 años de inhabilitación para desempeñar empleos, cargos y comisiones, además, para participar adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras en el servicio público.

Al resolver el expediente relacionado con las denuncias se determinó que, además, los exfuncionarios deberán devolver al erario 4 millones 771 mil 574 pesos.

“…de manera proporcional en razón de la participación que tuvieron, lo cual demuestra que los ex servidores públicos, si infligieron la normatividad aplicable a los procedimientos de Licitación en la materia dichos servidores públicos se desempeñaron en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares y cuando estuvo a cargo de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Veracruz Indira Rosales San Román”, explica el documento.