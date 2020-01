¡Inicia cuesta de enero! Aumentará el predial en Veracruz

VERACRUZ, Ver.-Luego de que este año hubo una actualización de los valores catastrales, el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, reconoció que el impuesto predial será mayor para algunos propietarios de terrenos o inmuebles.

Esto tras recordar que tiene más de 13 años que no se actualizaban los valores catastrales y que será incluso de beneficio de los ciudadanos porque el valor de su vivienda pasará al real.

No hay un promedio, depende tu hogar, si es un lote baldío, cuantos cuartos tienes, cuantos pisos, etc. Insisto no es un ajuste, es una actualización de los valores catastrales pero no será igual para todos, tiene que ver con las condiciones de la colonia, de las casas. Hay algunas colonias por ejemplo que hace 13 años no tenían drenaje, calles, pavimentación y ahora ya los tienen, por eso es que sube la condición del valor de su hogar

El munícipe descartó que con el ajuste que se hizo se vuelva impagable el cobro del impuesto predial para los contribuyentes.

Sin embargo explicó que, si a algún contribuyente le aumentó mucho el predial por la actualización catastral, podría aplicarse un descuento adicional.

El porcentaje depende, es un estudio que se hace y no es determinado, tiene que ver con el valor de la casa, el servicio y podría aplicar un 20% o 30% de descuento

Yunes Márquez mencionó que la meta a recaudar por el predial es de 100 millones de pesos, es decir, 5 millones de pesos más que en 2019.

Recordar que este jueves arrancó el programa municipal del predial con descuentos del 20 por ciento para la población en general y del 50 por ciento para personas de la tercera edad, discapacitados, madres solteras, pensionados y jubilados.

Exhortó a los contribuyentes a acercarse al ayuntamiento durante enero, ya que habrá descuentos en multas y facilidades para regularizarse con pagos atrasados.