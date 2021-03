Inicia proceso penal por la Sierra Alta de Coatepec

Coatepec, Ver.- Por el delito de despojo, integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIAOC) fueron vinculados a proceso por la jueza Norma Landa Villalba, lo que significa que se da inicio formal al proceso penal interpuesto por los propietarios de los ejidos ubicados en la zona conocida como Sierra Alta de Coatepec.

La asesora jurídica de los propietarios Itzel Jurado Ortiz, dijo que, con ello, la CIAOC está obligada a presentar pruebas y a defenderse. La vinculación, añadió, es el primer paso a la legalidad y demostrar que sus conductas fueron ilícitas.

Explicó que se tuvo por acreditada la propiedad de sus representados que era el paso número uno dado que el defensor alegaba que sus instrumentos notariales, quizá eran apócrifos y en su defensa planteó que los propietarios mentían con esos documentos, lo que es falso.

“La juez tuvo por acreditada la propiedad de mis representados y esa es la primera cuestión importante que se definió”, dijo.

Asimismo, señaló que se acreditó la ocupación sin el consentimiento de los propietarios y que la conducta había sido dolosa por parte de los imputados además de que se introdujeron de manera violenta y furtiva a sus terrenos.

“De esta manera la juez decidió vincularlos a proceso tanto al líder como a los autores materiales que son los que han obedecido las instrucciones de este líder para llevar a cabo ese plan que tienen de quedarse con tierras que no le corresponden”, abundó.

Quedó firme, agregó, la medida cautelar que significa que ellos deben presentarse de manera periódica ante el juez a firmar una libreta para que se asegura su presencia durante el juicio, además de tienen prohibido acercarse a las víctimas.

“Es importante decir que se presentaron muchos datos de prueba que eran idóneos, pertinentes y suficientes para lograr esa vinculación, por ejemplo, se mencionaron algunos testimonios que hacían señalamientos directos sobre las personas que están metidas desde hace más de dos años, también se ofrecieron reformes policiales, se ofrecieron las escrituras, también las manifestaciones de las víctimas fueron importantes, así como las notas periodísticas (…)”, dijo.

Desalojo

La representante de los propietarios, advirtió que en un futuro y de acreditarse su responsabilidad, los integrantes de la CIAOC podrían ser desalojados de sierra alta.

No obstante, mencionó que, en fechas pasadas, habían solicitado al juez de control que hiciera una restitución provisional de los bienes, significando con ello el desalojo inmediato de estas personas. Esa audiencia fue desahogada en días pasados y el juez de manera ilegal, dijo, consideró que no había lugar a la solicitud, pues a su decir, no había delito.

“Nosotros inconformes con dicha resolución interpusieron el amparo directo radicado con el número 70 de 2021 en el juzgado décimo quinto de distrito en Xalapa, para combatir esa decisión, lo cual significa que nuestro amparo está caminando, todavía no está resuelto y a través de esa medida de restitución provisional, habíamos solicitado al juez y estamos en espera de que ese amparo se pueda resolver, para que antes de desahogar todo un juicio que pudiera ser largo, pudiéramos lograr la restitución, incluso si fuera necesario con el auxilio de la fuerza pública y el desalojo inmediato”, advirtió.

No obstante, refirió que se está en espera de la resolución de ese amparo para dar el paso siguiente.

“De manera que, jurídicamente hablando, está abierta la puerta para que nosotros podamos solicitar el desalojo inmediato si no es a través del juicio por el que se logró la vinculación es a través de la audiencia de restitución que le comento”, abundó.

Agregó que, aunque desde hace dos años, están solicitando a la autoridad federal o estatal, que mediara esta situación, ofreciera a la organización otros espacios y lugares para que pudieran moverse sin tener que sufrir las consecuencias de esto, ha habido indolencia por parte de su parte para resolverlo.

“Obligan a los propietarios a entablar una batalla legal que nadie desea pero se trata de defender su patrimonio un patrimonio que está debidamente acreditado, que fue lícitamente obtenido; es decir, cualquier defendería la situación y las autoridades desde nuestra perspectiva, no han escuchado ese llamado porque al final, también se les ha quitado la paz a los propietarios y eso tampoco ha sido escuchado, se les ha quitado la paz porque se han estado escuchando detonaciones a cada rato, constantemente son agredidos y el ambiente es muy tenso; es un problema social importante que no ha sido atendido y desafortunadamente estas medidas que han tomado los propietarios, ha sido en defensa de su patrimonio, han sido legítimas”, abundó.

Propietarios

Ari Sebastián Brickman, uno de los propietarios en la defensa, dijo que esta vinculación a proceso es una buena noticia puesto que su lucha está completamente validada.

“Nuestros documentos están validados, nuestras escrituras, nuestros datos de prueba quedaron todo validados y la juez nos dio la razón en todo entonces estamos muy contentos”, dijo.

No obstante, reconoció que ésta es una parte y ahora, todavía por ley, se les da la oportunidad a las partes de seguir robusteciendo el caso, por su parte, aportando pruebas y en el caso de CIAOC, buscando la manera de defenderse.

“Por lo pronto ellos tienen no solo esta vinculación a proceso, sino también medidas cautelares por lo cual confiamos en que después de tantas advertencias, reuniones, negociaciones y momentos donde ellos han tenido la oportunidad para desistir y salirse de nuestros predios, ahora con más razón lo tendrían que hacer; sin embargo, vemos que quieren seguir en la batalla, entonces seguirán pero de manera más acotada porque se nos dio la razón y por ende el proceso sigue pero nosotros estamos fortalecidos y ellos bastante debilitados”, abundó.

Contexto

El conflicto se originó por 2 mil hectáreas de la zona boscosa de terrenos en Jinicuil Manso en la congregación Tapachapan, municipio de Coatepec. Se pretendía que Sedatu los ofreciera como terrenos nacionales y de esta manera se cediera a integrantes de esa organización