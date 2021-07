Inicia vacunación universal en 5 estados; apoyará el Ejército

Cinco estados de la república inician este lunes una estrategia de vacunación universal contra Covid-19 para mayores de 18 años dio a conocer el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador quien precisó que se trata de Veracruz, Chiapas, Guerrero, Puebla y Oaxaca.

Al participar de la conferencia de prensa matutina que se llevó a cabo en el puerto de Veracruz, dio a conocer que se trata de estados con muchas comunidades y municipios, algunos de ellos muy alejados y en zonas serranas por lo que van a tener un tratamiento especial.

Detalló que, en el caso de Veracruz y Oaxaca, la estrategia de vacunación para mayores de 18 años correrá a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que se estará aplicando la vacuna Cansino dado que se trata de una vacuna de una sola dosis ya que permite no tener que regresar a un refuerzo.

En el caso de Chiapas, dijo, ya comenzó a trabajar el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con este propósito. Precisó que incluso el titular de esta institución, Zoe Robledo se encuentra en esa entidad ya para diseñar la estrategia con la que se va a vacunar a todos los mayores de 18 años

Por cuanto hace a Guerrero, será la Secretaría de Marina la que se encargue de este trabajo de vacunación mientras que en Puebla será la Secretaría de Seguridad Pública y la Guardia Nacional quienes van a acudir a los municipios y pequeñas comunidades dispersas. “Se está reforzando la estrategia de vacunación”, reiteró.

El mandatario federal aclaró que el país cuenta con vacunas suficientes para llegar a toda la población y destacó la decisión de permitir que en México se instalaran dos plantas de envasado de vacunas ha contribuido a que se cuenta con biológicos de los laboratorios Cansino y AstraZeneca de manera inmediata, sin tener que depender del extranjero.

Reiteró que para octubre se espera que todos los mexicanos mayores de 18 años en el país van a estar vacunados con al menos una dosis, incluso, adelantó que antes de que concluya el mes de julio se estará llegando a un alcance de vacunación del 50 por ciento de la población en el país y que el reto es que en agosto, septiembre y octubre se concluya con el otro 50 por ciento más.

No habrá cierres, población es responsable

López Obrador reconoció que el país está enfrentando una tercera ola de contagios de Covid-19, sin embargo, reiteró que en esta ocasión no habrá cierres de negocios ya que la gente es la responsable de cuidarse del virus. Dio a conocer que el avance del plan de vacunación está permitiendo que este rebrote no sea de la intensidad ni la letalidad que lo fueron la primera y segunda ola. “Yo desde el principio hemos dicho que somos mayores de edad, de que tenemos que cuidarnos y garantizar la libertad y no exagerar con medidas autoritarias”.

Destacó que desde el principio de la emergencia sanitaria de Covid-19 en el país se determinó no llevar a cabo “toque de queda” ni implementar medidas drásticas ya que era necesario garantizar las libertades.