Iniciativa de reforma a la Ley de Aguas promueve nuevamente la privatización del agua

Veracruz, Ver.- Integrantes de la Asamblea Ciudadana en Defensa del Agua se pronunció en contra de la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas que promueven diputados federales y que permitiría la participación de empresas privadas en la operación y comercialización del vital líquido.

Fernando Ochoa, vocero de la agrupación en la zona conurbada, lamentó que la iniciativa elaborada por la sociedad civil haya sido desechada.

Recordó que la Asamblea Nacional en Defensa del Agua presentó una iniciativa de reforma que excluye la privatización del agua, como la nueva propuesta impulsada por diputados lo hace.

“Desafortunadamente ahorita el diputado presidente de la comisión de Aguas y Recursos Ciudadanos, Feliciano Flores, está alterando la iniciativa de Ley ciudadana y está modificando la bajo la misma tónica de seguir privatizando el agua, de dar concesiones a las empresas particulares”, dijo.

Fernando Ochoa señaló que la privatización de los servicios de agua potable en el país no ha dejado buenas experiencias, tal es el caso de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, en dónde existen quejas constantes por el mal servicio.

El saneamiento no existe, el agua no es potable, tenemos que comprar agua por nuestra cuenta, el agua no se está tratando, se regresa a lagunas, ríos y mar toda contaminada

El activista hizo un llamado a los legisladores a reconsiderar su postura, pero al mismo tiempo a los ciudadanos a unirse a la exigencia de no privatización del agua en el país.