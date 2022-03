Proponen castigo contra padres o amigos que encubran a feminicidas

Colectivas de mujeres presentaron de forma pública la “Iniciativa Montse” con la que se busca modificar el Código Penal de Veracruz para incluir sanciones para las redes de protección sociales, incluidos padres, amigos o hermanos, que encubran a un hombre señalado por el presunto delito de feminicidio.

Específicamente se prevé modificar la sección V del artículo 345 de la norma local, ya que, según lo explicado en una reunión en la que participaron diputadas locales, y funcionario estatales y judiciales, actualmente “favorece al presunto delincuente”.

Al respecto, la activista Arussi Unda Garza, vocera del colectivo Brujas del Mar, destacó que dicha iniciativa se genera ante los feminicidios registrados en la entidad y se consideró el feminicidio de Montserrat, quien murió tras haber sido brutalmente golpeada. Por este feminicidio se señaló como presunto culpable a su novio Marlon “N”, quien se encuentra prófugo, mientras que sus padres fueron detenidos acusados de supuestamente ayudarlo a escapar de la justicia. "Este tipo de actos son los que queremos que se castiguen, que se detenga, su feminicida sigue suelto, sigue estando cobijado presuntamente por su familia y seguramente con redes de apoyo bastante grandes pues vivir en la huida no es sencillo, con base en eso fue que pusimos atención al artículo, justamente de ahí es donde surge esta problemática, de casos como estos", expuso.

Refirió que en mucho de los casos se ha identificado que las redes de apoyo son las que protegen a un probable feminicida, lo que complica el actuar de las autoridades. “Se apoya a los delincuentes, el tema de ocultar los instrumentos u objetos impedir que se averigüe es lo que debemos evitar, ¿Cómo no se puede sancionar eso?, si eso ya incurre en un delito que es una participación activa, es muy ambiguo lo que se establece en el Código, de ahí que se busque reformarlo”, expresó.

Puntualizó que, de acuerdo a las cifras oficiales, el 61 por ciento de las mexicanas han sufrido algún tipo de violencia y el 98 por ciento de los delitos denunciados quedan impunes.

“Se promedian 11 feminicidios diarios y sólo se investigan el 7 por ciento de crímenes contra mujeres, las cifras nos dicen que sólo tres de cada cien asesinatos de mujeres son esclarecidos, mientras que sólo el 26.4 por ciento de los asesinatos de mujeres son tipificados como feminicidio, además, los feminicidios aumentaron en un 7.1 por ciento en los primeros meses del 2021”, destacó.

Ante ello, envió un exhorto a la población a no encubrir a familiares o conocidos: "Me parece que debe haber algo que orille a la sociedad a involucrarse y a no encubrir esto, no naturalizar estos hechos violentos ni ningún otro”.