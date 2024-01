Ajuste de cuentas, línea de investigación por hechos en Tuxpan: Gobernador

Xalapa, Ver.-Tras los restos humanos hallados en el municipio de Tuxpan, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez afirma que la única línea de investigación está relacionada con el ajuste de cuentas entre grupos delictivos y que ya hay detenidos, aunque no precisó el número.

En conferencia de prensa de este lunes remarca que habrá justicia y cero pactos con la delincuencia “y vamos contra todos los que atenten contra la tranquilidad de los veracruzanos”.

“Hoy en la mañana en la coordinación estatal para la construcción de la paz sobre los hechos Tuxpan ya hicimos un comunicado a través de la Secretaría de Gobierno y la Fiscalía General del Estado y está en etapa de investigación todo lo sucedido”, dijo.

Explica que, aunque no se puede comunicar mucho, su gobierno no será omiso ni evadiera los problemas, sino que se actuará de inmediato, de frente y que habrá justicia y no habrá impunidad.

“Ya lo demostramos cuando hechos similares sucedieron en Poza Rica, les recuerdo que cuando pasó algo así hubo un pretendido ajuste de cuentas entre grupos delictivo, actuamos parejo, se hicieron 84 detenciones con relación a estos grupos delictivos de siete células de las denominaciones que ellos quieran, no tenemos miramientos con respecto a ninguna de estas autodenominaciones que se hacen porque vamos parejo”.

Precisa que en Poza Rica hubo 84 detenidos y 22 personas vinculadas a proceso por homicidio pues se actúa de manera determinante.

¿Se ha reforzado la la seguridad en Tuxpan?

En el caso de Tuxpan, refiere que desde ayer por la noche y hoy se están realizando los operativos de seguridad pues no se permitirá que los grupos delincuenciales en su pretendido ajuste de cuentas, lastime a la sociedad.

“No va a haber impunidad y va a informar la fiscalía, así como lo hicimos con el tema de Poza Rica, igualito la Fiscalía va a informar en su momento los detalles. No podemos adelantar porque no queremos que después haya pretextos, ya ven que los jueces federales a veces no ayudan mucho en esto y con cualquier cosita se ponen muy delicados y quieren liberar a los detenidos, presuntos responsables de los delitos”, abunda.

En Tuxpan desde ayer por la noche y hoy se están realizando los operativos de seguridad/Foto: Dassaev Téllez | Cuartoscuro.com

En ese tema destaca que, pese a esos hechos lamentables, a cinco años de su gobierno, atacando las causas de la delincuencia en coordinación con la federación, se ha logrado tener mil homicidios menos.

“Aunque tengamos estos hechos lamentables, en su globalidad va funcionando (la estrategia) tenemos mil homicidios menos en la contabilidad anual, es un cambio drástico”, finalizó.