Inseguridad y retenes hace que baje paso de migrantes

Amatlán, Ver.- Norma Romero Vázquez coordinadora del albergue de Las Patronas comenta que en últimas fechas se ha visto disminuido el flujo de migrantes en parte a consecuencia de la fuerte vigilancia que existe en los retenes, el control se ha visto reforzado y con esto a los migrantes les ha sido más complicado avanzar en su trayectoria pues también han reportado ser víctimas de abuso policial.

Son adultos mayores los que actualmente representan la mayoría de migrantes que intentan alcanzar el sueño americano, sin embargo no les está siendo fácil pues el Instituto Nacional de Migración apoyado por las diferentes corporaciones policiacas ha implementado nuevas estrategias para evitar esta situación, comentó la coordinadora.

“Ha habido una baja pero no porque no quieran pasar si no porque hay más vigilancia en los retenes, algunos migrantes si nos han reportado que hay persecuciones continuas, en los trenes han bajado mucha gente, se han llevado gente, pero nosotros solo podemos seguir apoyando, tener el espacio abierto y echarles la mano”, explicó.

Caso Jonathan y Eduardo

En el caso que ha estremecido a la comunidad de la que forman parte, La Patrona, la coordinadora del albergue para migrantes refirió hay indignación, los pobladores tienen miedo, hay incertidumbre, pero principalmente hay coraje ante el silencio que la autoridad ha mantenido en este caso.

“No hay nadie que de la cara, hay muchas preguntas, pero no hay respuestas, el pueblo pide que se manifieste alguna autoridad, que den una explicación de lo sucedido, los padres que hoy viven ese duelo quieren saber que fue”, expone Norma Romero.

La activista comenta las respuestas están en el aire y las preguntas son muchas: “se habla de una persecución pero no hay ningún herido, no hay detenidos, si venían persiguiendo a alguien ¿que pasó?, ¿porque atentar contra la vida de los niños?, no estaban en la calle, estaban adentro de una casa”, analiza la líder de Las Patronas.

Una falta de preparación por parte de los elementos policiacos es la percepción que deja este hecho fatídico que enluta a todo un pueblo afirma “yo tenía idea que tenían formación, deben tener una formación, un jefe que de la cara por ellos, pero es que no hay nadie, hasta el momento no hay nadie que diga aquí estoy”, añade Romero Vázquez.