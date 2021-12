Insiste SSP en que no hay autorización para la operación de Uber

Xalapa, Ver.-El secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, reitera que no hay autorización para la operación de las empresas que ofrecen servicio de transporte a través de aplicaciones móviles en el estado como Uber.

Ante el cuestionamiento del diputado Enrique Santos Mendoza sobre la situación del transporte público y las estrategias para salvaguardar al sector y su regularización, durante la comparecencia de este miércoles, el funcionario estatal explica que diariamente existen operativos para proteger a los trabajadores del volante.

Local ¿Qué dicen taxistas? Uber sí opera en Xalapa y Veracruz y le va bien

“Una de las estrategias que se ha manejado aquí es no permitirle ni a Uber ni todo eso entrar a Veracruz, esa es una de las situaciones que hemos nosotros trabajado, nosotros tenemos operativos diariamente donde queremos proteger al empresario transportista, al que anda en el taxi, que anda todos los días ganándose la vida, primero pagar la renta de su taxi y después lo que le toque a él”.

Además, destaca que en este gobierno estatal no se ha dado una sola concesión más de taxi para que no incremente la competencia.

“Desgraciadamente hay compañeros taxistas que no sacan ni para ellos, sacan nada más para la renta y hemos tratado nosotros de proteger a ese gremio, también en este tiempo de pandemia, los operativos han sido más tranquilos porque desgraciadamente en Veracruz hay gente que se dedica a ese ramo y que vive al día, que, si ese día no trabaja, ese día no come, entonces entendemos ese tipo de situación”.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Hugo Gutiérrez Maldonado / Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Remarca que ha dialogado con los titulares de Tránsito y Transporte del estado y que se ha tratado que estos meses “tranquilizar” los operativos contra los taxis e invitar a que se regularicen.

“No solo llegar con la infracción y la grúa y vámonos para arriba, sino invitarlos a que se regularicen, sabemos que mucha gente está sufriendo en esta pandemia, nosotros afortunadamente tenemos un sueldo, pero hay gente que no lo tiene aquí en Veracruz y hay muchos que están en ese gremio”.

Te puede interesar: Desfondadas, las cocinas económicas; bajan sus ventas

Sin embargo, advierte, que llegará el momento en que se solicite también que se mejoren las condiciones dado que es un reclamo ciudadano, “vamos a tener que meter control para poder que nunca en Veracruz lleguen estas empresas y que quieran hacer a un lado a la gente que tienen toda una vida dedicada a esto”.