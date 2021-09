Insistiremos para que se vacune a los adolescentes: Maryjose Gamboa

La diputada federal panista, María Josefina Gamboa Torales acudió a los juzgados federales ubicados en Boca del Río, a presentar los amparos correspondientes para que los niños y adolescentes de 12 y 17 años reciban la vacuna Pfizer, que es la autorizada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgo Sanitarios (Cofepris) para menores de edad.

Manifestó que inició con la entrega de la documentación que los padres de familia le han hecho llegar para que pueda amparar a sus hijos y sean vacunados contra el Covid-19, antes de regresar a las aulas escolares.

Leer más: Iglesia ve positivo amparos para vacunar a menores

“Todos sabemos que el Gobernador de Veracruz insistió en que no vacunará a los menores, pero lo que el ingeniero Cuitláhuac García no sabe es que la ley no es a contentillo, no se negocia, como funcionario debe saber que la ley sólo se aplica... y los mandatos que ordena el juez de amparo son Ley y los debe cumplir”, estableció la diputada federal.

Local Ningún menor de edad ha muerto por Covid-19 en Xalapa: Gobernador

Y añadió: “Ante la necedad gubernamental nosotros insistiremos y como bloque ciudadano empujaremos para que se vacune a los adolescentes que —ante el regreso a clases— se encuentran en una posición vulnerable frente a el Covid”.

Gamboa Torales dijo que los padres de familia que quieran amparar a sus hijos para que reciban la vacuna pueden escribirle a Facebook vía inbox o al WhatsApp 271-170-3963.

“Hay que vacunarnos, hay que seguir cuidándonos”, concluyó