Instituto de la mujer en Córdoba lleva semanas sin directora

Córdoba, Ver.- El estado tiene dos alertas de género, sin embargo ningún programa o política pública ha defendido a la mujer, dijo Virginia Medorio Trujillo, presidenta de la asociación civil Emprender el Vuelo, al recordar que el Instituto de la Mujer sigue acéfalo.

Expresó que las políticas públicas y la poca importancia de estas instancias de apoyo han provocado que no se atienda como se debe al Instituto de la Mujer de Córdoba, pues desde hace semanas se sabe que la que fungía como directora ya no está en su cargo y no se ha designado a alguien más.

“Y aunque estuvo, no se vio labor, no hay políticas públicas a favor de las mujeres, todo mundo se preocupa en invertir dinero, en comprar votos para que queden candidatos y por qué no destinar esas cantidades grandes de dinero a favor de las mujeres y así bajen los feminicidios”, dijo Medorio Trujillo.

Local Durante primer mes del año, 15 mujeres fueron asesinadas

Sin el interés en las administraciones municipales por los institutos, dijo que desafortunadamente el que funge en Córdoba no tuvo acción para las mujeres, asegura que cuando ella fungió como directora de esta misma instancia, en administraciones pasadas, "dejé proyectos pensados a favor de la mujer y de eso no se vio nada".

“Se hace lo que él o la presidenta municipal diga y cuando quieres ir más allá de tu trabajo es cuando te paran”, expresó.

Recibe las noticias más importantes, alertas, reportajes e historias en tu celular → ¡Gratis con un solo clic!

Abundó que la seguridad pública acude más rápido a otros llamados de auxilio que para salvaguardar a las mujeres, a través de las denuncias al 911, “a mí me tocó marcar para que atendieran los números del albergue de la mujer que está en la ciudad, pues no respondían”.

Reiteró que los feminicidios pueden prevenirse y esto es prestando la atención e importancia adecuada a los centros que dan ayuda a las mujeres violentadas, pues este tema no perdona estatus social. Sobre la presunta falta de atención de la Fiscalía, la presidenta de la asociación civil mencionó que es ejercicio de todo el estado salvaguardar a la mujer, pues hay mecanismos que están de acuerdo a la alerta de género para atender, "simplemente falta la responsabilidad".

“Veíamos las quejas de directoras, pues cuando llevan a la mujer a la Fiscalía la persona encargada tiene o un espacio pequeño o no tiene máquina, no son las condiciones”, expresó.