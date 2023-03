Mayoría de mujeres que se acercan al IMMX carecen de carrera profesional

La mayoría de las usuarias que se acercan al Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa (IMMX) a pedir alguna asesoría o apoyo no cuenta con una carrera profesional por lo que, a quien está en busca de empleo, les ayudan con la vinculación con el Servicio Nacional de Empleo o con alguna capacitación para poder auto emplearse dijo su directora, Zaira del Toro Olivares.

“Estamos sacando el censo porque al llegar al Instituto tanto de nuestras redes de vinculación como de las usuarias no se tiene (la información) como no es un dato obligatorio el que nos proporcionen su escolaridad, no se tiene el dato específico, pero sí podemos detectar que la mayor parte de las usuarias, podría decir que un 80 por ciento cuenta con educación básica y educación superior son muy pocas las que tenemos contabilizadas”.

Leer más: Empoderar a mujeres requiere instituciones que fortalezcan y consoliden sus derechos

Ante ello, explicó que buscan tener una vinculación con el Instituto Veracruzano de Educación para Adultos (IVEA) para que puedan continuar estudiando.

Local Red de Mujeres pide retirar Comisión de la Niñez y la Familia a regidor de Veracruz

¿Cuántas vinculaciones con el Servicio Nacional de Empleo han realizado?

“La mayor parte de ellas hemos detectado que les faltan algunos estudios y esa es otra de las oportunidades o de los espacios que estamos tratando de acercarles, a través de la vinculación con la dirección de Educación y con el Instituto Veracruzano de Educación para Adultos porque no han concluido sus estudios básicos e inclusive obviamente los de nivel superior”.

Además, dijo que han realizado cerca de 10 vinculaciones con el Servicio Nacional de Empleo de mujeres que se acercan al IMMX en busca de una oportunidad laboral.

“Desde que llegamos a la administración el año pasado, hicimos un convenio de colaboración con la Secretaría del Trabajo y a través de la vinculación que hemos hecho con algunas usuarias, algunas son incluso ciudadanas que mandan sus solicitudes de empleo mediante el correo electrónico, las vinculamos con el Servicio Nacional de Empleo y es que les podemos brindar oportunidades, que ellas ya son quienes deciden si las toman o no”.

¿De qué forma buscan darles la oportunidad de un autoempleo?

Asimismo, destacó que en la sinergia que tienen con distintas áreas tanto de la administración municipal como estatal, han logrado impartir talleres y actividades que les permiten generar algún oficio o técnica que les pueda funcionar como autoempleo de manera temporal.

Algunos de estos son para la elaboración de piñatas, repostería, maquillaje profesional, artístico, uñas de polish y acrílico, además de que están programando algunos cursos para saber cómo cambiar la llanta de automóvil.

Te puede interesar: Rompen sesión de Cabildo de Veracruz por asistencia de Sebastián "N", acusado de abuso

“Que aprendan a pescar y posteriormente ellos se dediquen a eso, porque nosotros somos funcionarias que estamos de manera temporal y ellas van a permanecer en los espacios donde viven o donde están y qué mejor que tengan una herramienta fortalecida que les permita después generar una fuente de ingresos”.