"Somos más necios que Cuitláhuac, lograremos el seguro institucional": Ajupiv

Al asegurar que son "más necios" que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, integrantes de la Asociación de Jubilados y Pensionados del ISSSTE en Veracruz (Ajupiv) nuevamente bloquearon la calle Enríquez para exigir la contratación inmediata del seguro institucional.

Al dar un mensaje desde la plaza Sebastián Lerdo, los jubilados señalaron que pedirán a la gobernadora electa Rocío Nahle García que García Jiménez sea investigado por la omisión en la que ha caído al no reactivar el seguro institucional.

"Vamos a pedir a la gobernadora electa que se reconsidere la decisión de ratificar en el cargo al secretario de Finanzas y Planeación José Luis Lima Franco, porque es mentiroso y no ha cumplido con la promesa de pago", expusieron.

Local Frente Cívico realizará concentración en el INE contra sobrerrepresentación de Morena

Como cada jueves, a nombre de lo jubilados Calixto Azuara indicó que la molestia que se tiene es por las declaraciones del titular de la Sefiplan, quien comentó que no se pagará el seguro.

Aseguró que se tuvo una reunión con Lima Franco en la que estuvieron presentes al menos diez integrantes de la asociación para exponer el caso.

"Pedimos que se pagara a la aseguradora y ahora, un mes y medio después, dice que no, que no nos recibió y que no hubo acuerdos", expuso.

Recordó que del primero de noviembre del 2020 al primero de noviembre del 2021 se contrató exclusivamente una aseguradora GNP para jubilados federales.

Leer más: Bloquean avenida Xalapa para exigir al ISSSTE transparencia en licitación de estancias infantiles

Recuerdan que del primero de noviembre del 2020 al primero de noviembre del 2021 se contrató exclusivamente una aseguradora / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

"El problema se originó desde la administración de Javier "N", cuando fue cancelado el seguro de vida para los jubilados federales de la SEV, después, en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares se restituyó la vigencia del seguro de vida, pero éste ya no se actualizó durante la administración Cuitláhuac García Jiménez", argumentó.

Ante ello, reiteró que se pedirá que el mandatario estatal sea investigado por las omisiones en las que ha caído.

A la fecha son más de 30 mil jubilados con sueldos federales los que no han recibido este derecho / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

"Este derecho se encuentra establecido en el artículo 17 de la Constitución Política, por lo que se trata de un beneficio que debe permanecer, fue fundamentado en el gobierno de Adolfo López Mateos en 1958, 1959 y de ahí en adelante se aplicó en el sexenio de Adolfo López Mateos. Hacienda Federal hace una licitación para los seguros y se sigue haciendo, el gobierno federal lo sigue haciendo, pero a nivel local las autoridades no han atendido este beneficio para nosotros los jubilados”, comentó.

Puntualizó que a la fecha son más de 30 mil jubilados con sueldos federales los que no han recibido este derecho, además de las familias que no han podido acceder a este beneficio con el fallecimiento de los pensionados.

Mantente informado de este y más temas en nuestro canal de YouTube ⬇️