Integrantes de MOCI protestan frente a palacio de Medellín; exigen mejorar servicio de agua

Medellín de Bravo, Ver.- En protesta por la supuesta mala calidad en el servicio de agua que se ofrece en el municipio de Medellín de Bravo, integrantes del Movimiento Civil Independiente (MOCI) realizaron una manifestación frente al palacio municipal que inició con una marcha por céntricas calles.

Los inconformes lanzaron diversos reclamos al presidente municipal, Hipólito Deschamps Espino Barros por la mala calidad de agua que se ofrece por parte del Grupo MAS a través de la empresa Urbanizadora de Medellín.

Con botellas de agua sucia, acusaron que al igual que en los municipios de Veracruz y Boca del Río, el agua que se ofrece en Medellín de Bravo no cumple con los estándares de calidad pues sale sucia y maloliente de la llave.

“Lo mismo que en Veracruz y Boca en Medellín el agua la opera Grupo MAS a través de un tercero, pero es el mismo servicio, no hay tratamiento del agua, está sucia, apesta, no sirve para satisfacer nuestras necesidades de aseo, para limpiar nuestros alimentos y verduras, además el servicio es caro y hacen cortes al por mayor, el alcalde anda preocupado en otras cosas y no atienden los problemas de su pueblo”, denunciaron.

Los quejosos se congregaron en los alrededores del palacio municipal después de recorrer algunas calles del municipio y exigieron hablar con el alcalde, pero este no los recibió.

Cabe destacar que en los últimos dos meses esta asociación ha venido realizando diversas protestas ante las distintas dependencias de gobierno para exigir la revocación de los contratos de las empresas Grupo MAS y Comisión de Agua de Boca (CAB) que actualmente tienen concesionado el servicio de agua en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín tras la desaparición del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS).

