Integrantes del MOCI protestaron por incremento del impuesto Predial

Veracruz, Ver.- Integrantes del Movimiento Civil Independiente (MOCI) realizaron una manifestación a las afueras del edificio Trigueros de la ciudad de Veracruz, para protestar por el alza en el costo del impuesto predial

Acusan que este año pagaron o les están cobrando al menos 200 por ciento más en relación a 2020.

La protesta partió de la zona del Tranvía del Recuerdo, para caminar por la avenida Independencia, tomar después por Lerdo para salir a Zaragoza y bloquear por algunos minutos dicha arteria.

El presidente de la agrupación, Oliver Olmos Cabrera comenta que cientos de familias se muestran inconformes por este aumento, toda vez que se han percatado que desde hace dos años comenzó y, actualmente, “juegan” con un presunto descuento.

“Si tú pagabas 400 pesos lo dispararon a mil 800 pesos, pero dijeron en su momento te vamos a dar 30 por ciento de descuento si lo pagas ahorita y 20 por ciento de subsidio para que pagaras 900. Pero ahora que lo quitaron, subió mucho”, acusa.

El activista, asegura que los ciudadanos consideran injusto que les hayan incrementado el valor de las propiedades sin que existan factores que mejoraran la plusvalía.

“Tú tienes una casa de 10 o 15 años y no hiciste ninguna modificación a la construcción pero me elevan el valor de la construcción. Me elevan el valor del terreno cuando no hubo cambios que elevaran la plusvalía del valor del terreno. Entonces no pueden subir el valor del predial”, explica el entrevistado.

En ese marco, la señora Guadalupe Algüerne, una de las participantes, menciona que su mamá tiene su propiedad en una privada de la calle Juárez, en el centro y suele pagar 292 pesos de predial y, en este momento, le cobran 3 mil 46 pesos, pues le explicaron que es porque hizo una modificación a su propiedad e incluso, le están cobrando una multa por rezago desde el 2016, cuando no es así.

“Me parece injusto, le parece abusivo, me parece impropio de las autoridades que acaban de llegar. Nunca nos había pasado, mi mamá es jubilada-pensionada hace mucho tiempo, va a cumplir 90 años y me parece injusto que estén haciendo eso con las personas de todas las edades” refiere la afectada.

Olmos Cabrera señala que, así como ella hay varias personas que se ven afectadas por esta situación, por lo que pide que se aclare el motivo de estos abusos y se efectué una revisión de las tarifas del predial.