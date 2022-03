Falta de inversión afecta al sector de la construcción; se han quedado sin empleo

El delegado del transporte de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en Veracruz, Ignacio Fernández Morales, señaló que ante la falta de obras del sector público y la iniciativa privada se han quedado sin trabajo.

En conferencia de prensa, indicó que son decenas de personas las que se han visto afectadas con la falta de inversión; sin embargo, se prevé que en los próximos meses se logre un repunte.

“Al no haber obra pública, ni obra privada es lógico que no haya trabajo, estas acciones no nada más nos beneficia a nosotros, desde el camionero, el mecánico, el albañil es donde empieza la derrama económica porque el sector de la construcción es un ramo muy extenso”, dijo.

Manifestó que con el cambio de administración municipal en Xalapa, esperan una reactivación de las obras, especialmente para las empresas locales, ya que en las pasadas administraciones no ocurría de esta forma.

“Tenemos toda la confianza de que por parte del gobierno del estado y el municipio esto camine de otra forma y haya trabajo para todas las organizaciones, necesitamos recuperar los trabajos que se han perdido”, expuso.

Además de la falta de empleo, dijo, también se han visto afectados con el incremento del costo de combustibles, debido a que no es posible aumentar el precio del material de construcción, porque ello aumentaría el desempleo.

“El diésel ha subido mucho y, ya saben, cuando sube el diésel suben los insumos como son llantas, aceites, todo, desgraciadamente los precios de tarifas y materiales no los podemos aumentar porque de por sí no hay trabajo, si hiciéramos estos aumentos menos lograría uno tener trabajo”, agregó.