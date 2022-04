Estado es cómplice de violencia feminicida, señalan activistas

Mujeres integrantes del Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Veracruz (SEPASEVM), de las organizaciones civiles, académicas y activistas feministas responsabilizaron al Estado veracruzano de ser cómplice de la violencia feminicida que se vive diariamente, al ser omiso y no implementar estrategias y acciones urgentes para salvaguardar la vida de niñas y mujeres.

En conferencia de prensa, donde se mostraron fichas de mujeres y niñas desaparecidas, se recordó que Veracruz tiene dos Alertas de Violencia de Género, una por Feminicidio y otra por Agravio Comparado, además de una solicitud de Alerta por Desaparición de mujeres; sin embargo, el Estado ha incumplido las recomendaciones que le han mandatado.

Presentaron un documento dirigido al gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez; al Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, y la Fiscala General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, en el que se indicó el Estado fomenta la impunidad, es omiso e indiferente ante las violencias que vivimos las mujeres y las niñas.

Katya Gabriela Esteva Cruz manifestó que las desapariciones y los feminicidios van en aumento, no obstante, las autoridades no sólo no están buscando a las mujeres y niñas, sino tampoco están protegiendo sus vidas.

“No podemos quedarnos calladas como lo están haciendo las gubernamentales, señalamos la falta de actuación e indiferencia del titular del Ejecutivo estatal, del Instituto Veracruzano de las Mujeres, así como de las autoridades locales, ante las desapariciones y feminicidios de mujeres cada vez más jóvenes en la entidad”, expuso.

Recordó que en días recientes en Xalapa se registró el feminicidio de Juana, estudiante de 21 años, quien fue e asesinada en su domicilio por un vecino.

“Juana se encontraba en su domicilio cuando su asesino la atacó, no estaba en la calle, no se encontraba a altas horas de la noche en la vía pública, no vestía de forma provocativa y si así hubiera sido: a las mujeres no nos deben asesinar”, dijo.

Realizó un señalamiento al SEPASEVM por no pronunciarse y no cumplir con el objetivo para el cual fue creado que es la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas y acciones interinstitucionales para la prevención, sanción y erradicación de las violencias.

En conferencia de prensa, donde se mostraron fichas de mujeres y niñas desaparecidas, presentaron un documento dirigido al gobernador del Estado

Al respecto, Myriam Lagunes aseguró que en múltiples ocasiones se ha externado la situación en las reuniones con las autoridades, sin que se obtenga respuesta.

Destacó que existen casos de feminicidios que tienen antecedentes de violencia sin que los mecanismos de protección estatal se hayan activado.

Aunque dijo que no existen cifras oficiales, las autoridades no están prestando atención a los menores que quedan en la orfandad por la pérdida de sus madres y, en algunos casos, de los padres que son responsables del feminicidio de su madre.

Exigieron a las autoridades resolver los casos de feminicidio que se han presentado en la entidad

“Es increíble la crisis de desapariciones que estamos viviendo. Es preocupante que haya un sesgo tan grande entre lo que reportan las autoridades y lo que vemos con el índice de violencia. No hay cifras oficiales (de menores en orfandad), eso es lo más preocupante, pero también tenemos que cuestionar qué se está haciendo por ellos y por ellas, de hecho, es una obligación del Estado, no es una invención”, expresó.

Refirió que la Ley Estatal a una Vida Libre de Violencia indica que cada seis meses se tiene que presentar un diagnóstico de violencias

“Hay un banco que debería ser alimentado con datos de varias dependencias, a fin de que podamos saber qué curso tomar respecto a las políticas públicas y no la tenemos, es actualización no se hace de manera eficiente y, por lo tanto, ante la carencia de datos no se pueden generar políticas públicas eficientes”, comentó.