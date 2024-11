Integrantes del SIATEM realizan protesta en oficinas regionales de la SEV

Veracruz, Ver.- Con la toma de las oficinas regionales de la Secretaría de Educación de Veracruz y el bloqueo de las calles aledañas, integrantes del Sindicato Integrador Alternativo de los Trabajadores de la Educación en México (SIATEM) exigen solución a peticiones de adeudos y seguridad que fueron ignorados por la presente administración.

Piden que se cumplan solicitudes del pliego petitorio

De acuerdo con Lizbeth López Barradas, secretaria general de dicho sindicato, la petición es que se cumpla con las solicitudes que se realizaron en un pliego petitorio que no ha sido atendido por el gobierno que está por salir.

Detalló que se trata de casos de falta de pagos a los maestros, regularización del techo presupuestal para compañeros docentes que no están cobrando conforme a derecho.

Dijo que hay recursos económicos que se deben desde hace mucho tiempo a más de 10 compañeros.

Con pancartas en mano los trabajadores de la educación tomaron las oficinas de la SEV ubicadas en las calles de Negrete de Veracruz

Otros puntos solicitados son la regularización de maestros del 60 al 100 por ciento, el incumpliendo por parte de la SEV por casos inconclusos que no se atendieron y a quienes se les dio “puras largas”.

Piden que haya transparencia en la asignación de vacantes por plazas, pues denunciaron que se siguen otorgando a familiares y amigos de personal que trabaja en la dependencia.

Así como también que se agilicen los trámites en el caso de maestros que han sido cesados por trámites administrativos mal empleados para que sus pagos lleguen.

Otra demanda que no ha sido atendida son los centros de trabajo que ponen en riesgo la salud y seguridad de los docentes.

Exigen que se regularicen los procesos de recategorización de compañeros que siguen esperando el beneficio que por derecho les corresponde.

“Aquí ya no es de si quieres o no quieres, si te espero o no, queremos una solución sí o sí, hay muchos pendientes de adeudos a compañeros, exigimos que no se repita el mismo personal que ha demostrado ineficiencia, incompetencia y nos han dejado muchos casos sobre la mesa y, por supuesto, la corrupción es un tema que sigue latente”, expresó.

Piden que haya transparencia en la asignación de vacantes por plazas, pues denunciaron que se siguen otorgando a familiares y amigos

¿En qué otros municipios de Veracruz se han manifestado integrantes del SIATEM?

La protesta se extendió a nivel estatal con la toma de las oficinas regionales de Xalapa, Misantla, Tantoyuca, Acayucan, Coscomatepec y los Tuxtlas.

En lo que respecta a esta zona hay presencia de agremiados de la región 1 de Veracruz, así como la región 9 que comprende localidades de los municipios de Jamapa, Medellín, Alvarado y otras.

El sindicato agrupa a más de 600 maestros y personal de apoyo en todo el estado.

Toman delegación regional y bloquean avenida

Con pancartas en mano los trabajadores de la educación tomaron las oficinas de la SEV ubicadas en las calles de Negrete entre Bolívar y Freyre para evitar el ingreso del personal.

Lizbeth López Barradas expone que el pliego petitorio no ha sido atendido por el gobierno que está por salir

Posteriormente se movieron hacia la avenida Bolívar para bloquear la vialidad sin importar las afectaciones a terceros.

Advierten que no se moverán del lugar en tanto no haya respuesta y compromiso por parte del gobierno que está por salir y de la nueva administración estatal que encabezará Rocío Nahle.

