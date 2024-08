Activan Centro de Acopio tras inundaciones en Tierra Blanca

Más de 340 viviendas resultaron afectadas por las inundaciones que se desarrollaron este día en el municipio de Tierra Blanca, en donde realizaron el rescate de ocho personas que se encontraban atrapadas en sus viviendas, de acuerdo con el informe que da la Secretaría de Protección Civil.

La titular de PC Estatal, Guadalupe Osorno Maldonado, dijo que se encuentran en atención de la emergencia por las lluvias y por los desbordamientos de los arroyos Hondo y Cojinillo del municipio de Tierra Blanca.

¿Cuántas personas se han rescatado en Tierra Blanca tras las inundaciones?

Además, señaló que han rescatado afortunadamente ilesas a ocho personas y tienen el reporte preliminar de más de 340 viviendas afectadas de cinco colonias.

Agradeció el apoyo de las diferentes fuerzas de tarea que se encuentran desarrollando las labores de ayuda, en las que dice están varias áreas operativas del Ayuntamiento de esa ciudad, quienes han colaborado para la atención.

Igualmente, la titular expresó que se han coordinado con el DIF Estatal para brindarle atención a las familias que resultaron afectadas.

Local Se inundan 5 colonias en Tierra Blanca debido a las intensas lluvias

Actualmente las autoridades de los tres niveles de gobierno se encuentran realizando la atención a la población, además se encuentran desarrollando recorridos para la corroboración de afectaciones.

Las personas que fueron rescatadas de acuerdo con lo que dice la autoridad, están sanas y salvas y se encontraban atrapadas en sus casas.

¿Cuántas viviendas han sido afectadas por las inundaciones en Tierra Blanca?

Un total de 342 viviendas han sido contabilizadas y reportadas con afectaciones por negaciones que forman parte de las cinco colonias. En esa zona señalan que las corrientes desbordadas en los arroyos Hondo y Cojinillo, continúan es por eso que de manera preventiva activaron un Refugio Temporal en las instalaciones del DIF Municipal, para quienes así lo requieran.

En los lugares afectados se encuentra la Secretaría de la Defensa Nacional que mantiene activo el Plan DN-III-E junto con equipos de Guardia Nacional, PC Estatal y Municipal, SESVER, Escuadrón Nacional de Rescate y diversas áreas operativas del ayuntamiento.

Hacen un llamado a la sociedad para unirse y apoyar a las familias de las colonias que resultaron afectadas por esta inundación | Cortesía / PC Estatal

¿Dónde está el Centro de Acopio en Tierras Blanca por las inundaciones?

En un salón de eventos que se localiza en la calle Independencia, esquina con Iturbide, colocaron un centro de acopio en donde reciben la ayuda para las familias afectadas por el torrencial de lluvia que ocurrió a partir de las 12 de la noche hasta las cinco de la mañana de este viernes, 16 de agosto.

En la zona brindan el apoyo elementos de la Guardia Nacional, SESVER, Tránsito Municipal y personal del ayuntamiento | Cortesía / PC Estatal

Piden el apoyo de la población en general para brindar víveres, pues muchas familias perdieron la mayor parte de sus pertenencias; en algunos lugares el agua rebasó el metro de altura.

Solicitan la ayuda con alimentos no perecederos: arroz, frijol, enlatados, etc.; también, agua embotellada, productos de higiene personal: jabón, pañales, etc.; ropa en buen estado, cobijas, colchones y ropa de cama.