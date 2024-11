Será el próximo gobierno quien pague los daños por inundaciones en el sur: Sedarpa

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), Evaristo Ovando Ramírez afirma que aún no se tiene la estimación de daños en cultivos en el sur del estado por las inundaciones recientes.

Por ello expone que una vez que se tenga el reporte de la aseguradora, el recurso se deberá dejar listo para que la siguiente administración estatal pueda distribuirlo.

"El último que pagamos fue Tomatlán y todavía son de la sequía, todavía están en la dictaminación, en la supervisión esta semana por la aseguradora en el sur del estado de las inundaciones hace tres semanas y eso es lo que está en proceso".

Por ello, adelanta que el cheque por el pago de afectaciones se dejaría al gobierno entrante para que ellos hagan los pagos correspondientes.

"No tengo estimado todavía, no tengo estimado de cifras, hasta que revisen, ellos me notifican y entonces es cuando sabríamos del número".

¿Cuáles son los municipios más afectados por las inundaciones?

Remarca que este pago por inundaciones sería el único pendiente y que la zona más afectada fue el sur en municipios como Tlacotalpan, Tlacojalpan, Otatitlán, Minatitlán y Uxpanapa.

"Nosotros le mandamos a la aseguradora el reporte de siniestro para 47 municipios como lo hizo Protección Civil".

Precisa que los daños fueron básicamente de maíz, los últimos que no alcanzaron a cosechar del primavera-verano y explica que se espera que la próxima semana se tenga ya la notificación de la aseguradora.

Evaristo Ovando Ramírez, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca/Foto: David Bello / Diario de Xalapa

"Y también tenga el cheque para poder dejarle eso en caja al gobierno que viene porque el seguro está vigente hasta el mes de mayo del año que viene, ese se mantiene vigente. No tengo estimaciones de ganado afectado".

En ese tenor rechaza que las afectaciones puedan ser cuantiosas y que esto provoque encarecimiento de algunos productos.

Los daños fueron básicamente de maíz, los últimos que no alcanzaron a cosechar del primavera-verano; se espera que la próxima semana se tenga ya la notificación de la aseguradora/Foto: Cortesía / Ayuntamiento de Nanchital

Recuerda que el seguro por daños asciende a los 30 millones de pesos que cubre alrededor de 256 mil hectáreas, aunque reitera que no se tiene todavía la estimación de afectaciones.

