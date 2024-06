Realizan foro para exponer genocidio en Palestina, "importante el movimiento de solidaridad"

La investigadora del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la Universidad Veracruzana, Virginie Thiebaut aseguró que ha faltado voluntad política de las autoridades mexicanas para presentar un posicionamiento claro en el conflicto que se vive en Palestina e Israel.

En entrevista, refirió que se ha temido al actuar de Estados Unidos y no se ha roto el lazo que se mantienen con Israel. “En la Franja de Gaza hay población civil, hay mujeres, hay niños que se están muriendo por los bombardeos y los que sobreviven lo hacen en condiciones terribles. No es un tema extremista, es defender la vida y el territorio de este pueblo Palestino, es ser justo, creo que México tiene un pasado de apoyo y solidaridad con otros países al recibir exiliados de España, de Argentina, creo que la solidaridad es una cuestión importante que se ha visto en otros países y esta condena de lo que está pasando, de romper las relaciones con Israel, es lo que estamos pidiendo a este gobierno, solidaridad y humanidad”, comentó.

En su opinión, se ha complicado lo que está pasando en México ante la presencia cercana de Estados Unidos, el cual “impone”.

“Se observa un poco el alejamiento, aquí en México hay personas que se sienten alejadas del tema y nos dicen que tenemos que enfocarnos en otros temas como el medio ambiente, el agua, los desaparecidos, que, por supuesto, nos preocupan, pero hay compañeros que están en otros colectivos haciendo esa labor, pero consideramos que un genocidio en pleno siglo XXI y que está a los ojos del mundo entero, no puede pasar desapercibido”, expuso.

Consideró que existe una amplia presión de Estados Unidos y otros países de Europa que apoyan y se “hacen de la vista gorda, no queriendo hablar de genocidio, sino de guerra, no actuando y diciendo que es un conflicto entre dos países cuando no es así”.

“Nos preocupa mucho lo que está pasando en Palestina en la actualidad, realmente estamos viviendo un genocidio que ha sido apoyado por varios países muy potentes”, dijo.

Destacó que los académicos ven el tema desde la historia, pero también desde la geografía y la cuestión del territorio, “los territorios de Palestina están desapareciendo porque la política israelí está buscando desaparecer a la población”.

Mesa de diálogo

En el marco de la Mesa de Diálogo “Pasado y presente del territorio de Palestina. Otras dimensiones para entender el genocidio”, la cual es la primera de su tipo que se lleva a cabo en una universidad pública del país, participaron los investigadores: Marcela Álvarez Pérez, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Israel Lazcarro Salgado, del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la UV; Hipólito Rodríguez Herrero, del Ciesas-Golfo; y Juan Trujillo Limones, de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM.

Todos los investigadores coincidieron en que se está cometiendo un genocidio en la franja de Gaza, ya que miles de civiles, entre ellos menores de edad y mujeres, están perdiendo la vida.

Además de explicar a detalle este ataque de Israel a Palestina, el cual tiene más de 50 años, se presentó la historia de todos los hechos surgidos en estos países.

De acuerdo con el director del Instituto, Malik Tahar Chaouch, esta es la primera vez que se organiza un evento en el que se exponga el genocidio que se está cometiendo.

“Este tipo de eventos, como sabemos, generaría una protesta desde las autoridades universitarias y políticas como la posición de distintos sectores y obviamente la intervención directa en la Embajada de Israel”, dijo.

Refirió que todos los espacios públicos se tienen que aprovechar para hacer visible el movimiento de solidaridad hacia Palestina.

“Es importante el movimiento de solidaridad, pero también es importante informar, conocer el problema y profundizar en él, hacerlo en particular en los espacios públicos, en otros países resulta sumamente difícil organizar un evento como este, por eso es de amplia importancia, es el primero que organizamos en el instituto, no será el primero”, expresó.