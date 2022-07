Caso Jorge "N": confirma Gobernador investigación de exfiscal por otros delitos

El Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez afirmó que el exfiscal General del Estado, Jorge “N”, es investigado por otros delitos, además de desaparición forzada y secuestro, los cuales fueron motivo para su detención.

En conferencia de prensa, fue cuestionado sobre las acusaciones que ha hecho en contra del exfiscal en relación al ocultamiento de carpetas de investigación durante su gestión al frente de la Fiscalía, el titular del Ejecutivo estatal afirmó que se va a proceder en su contra.

“Aunque para nosotros es grave que un fiscal haya actuado así, tan perversamente, no se le puede enfrentar; no solo va a enfrentar los cargos por los que fue detenido sino por otras que cometió y no habrá impunidad”, expuso.

Local Fiscalía confirmará o desmentirá detención de excolaborador de Jorge "N": Gobernador

¿De qué otros delitos se le acusa al exfiscal Jorge "N"?

Refirió que la falta de actuación del exfiscal no corresponde a un delito grave y que por ello no ameritaría prisión preventiva.

Indicó que, además de ocultar carpetas de investigación mientras estuvo al frente del órgano autónomo, Jorge “N”, permitió que el delito de secuestro creciera de manera exponencial para “perjudicar” su administración.

“Es decir, no ameritan prisión, entonces lo que el fiscal tiene es investigaciones sobre su falta de actuación y se va a proceder en su contra. Pero esas no son la que motivaron su detención, los delitos que ameritan prisión oficiosa son los delitos graves, para nosotros es grave que un fiscal haya actuado así perversamente. No solamente va a enfrentar los cargos graves, también tiene otras denuncias por estas faltas”, expresó.

Afirmó que por los otros hechos “no habrá impunidad tampoco, no puede quedarse así, lo que corresponda, los delitos por eso se tipifican para que le quede claro al Juez la pena que le corresponde”.

Te puede interesar: Lo mandan a su casa: Exdiputado acusado de robar cadáver firmará en Pacho Viejo

La detención del exfiscal Jorge "N" ocurrió el pasado lunes en Puerto Escondido, Oaxaca | Foto: Cortesía | Gobierno de México

Destacó que durante la aprehensión del exfiscal y su traslado al juzgado de Pacho Viejo se respetaron sus derechos y se esperó a que arribaran sus abogados para dar inicio a la audiencia en la que el Juez le dictó prisión preventiva de un año.

Puntualizó que en ningún momento se presentó para hacer escarnio del hoy imputado, así como tampoco se realizó ningún “show mediático”.

“Del mismo Jorge ‘N’, los medios son testigos que se esperó a que llegaran sus abogados a fin de que todo se realizara en orden, sin escarnio público, porque esa es otra que de inmediato exhiben a las personas y se hace un show mediático, nosotros hemos preferido la pulcritud del proceso bien cuidado contra cualquier presunto responsable, queremos que exista justicia plena, esas son nuestras formas”, agregó.