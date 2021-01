Invita Morena a mamá de actriz para contender por alcaldía en Boca del Río

Boca del Río, Ver.- La madre de la actriz veracruzana Ana de la Reguera informó que recibió la invitación de Morena para contender por la alcaldía de Boca del Río.

Dulce María Reguera Gómez mejor conocida como “La nena de la Reguera” madre de la actriz de “Por la Libre”, mencionó que está pensando en la propuesta que le hizo el partido para contender por el cargo.

Al reunirse con miembros del partido guinda, aseguró que a pesar de que tiene 70 años, ha recibido varias invitaciones, pero en esta ocasión está encantada con la idea.

“Me están proponiendo para Boca del Río, presidenta municipal de Boca del Río, me encanta la idea, la propuesta a pesar de mis 70 años es algo que me emociona”, dijo.

Reconoció que nunca ha participado en la política, por lo que se trata de una primera oportunidad de estar en otro entorno.

“Ya me han invitado para particular para plurinominal, diputada local, federal y nunca he aceptado”, argumentó.

Afirmó que siempre ha simpatizado con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador y se dijo “pejista” 100 por ciento.

Siempre he sido pejista, creo en la 4T, Andrés Manuel es mi persona favorita, lo amo con locura

Mencionó que de aceptar la propuesta de contender por la alcaldía se enfocaría en las mujeres porque señaló que las ve tristes y desilusionadas