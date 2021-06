Invitan a sumarse a la campaña “Soy Donador Altruista”

Veracruz, Ver.- A una semana del inicio de la campaña “Soy Donador Altruista”, el director del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, Salvador Santiesteban González, presumió los resultados positivos, en los que destacó las 150 donaciones voluntarias logradas en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), mediante una colecta realizada en el Puerto de Veracruz.

Además otros 21 donadores voluntarios acudieron al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, por lo que ahora se les pide ser promotores con familiares, amistades y conocidos de esta noble actividad dando su testimonio.

Para los interesados en donar sangre de manera voluntaria pueden acudir en Veracruz, al Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea; en Xalapa en el Centro de Alta Especialidad Doctor Rafael Lucio o bien el Hospital Regional Doctor Luis F. Nachón y en el Centro Estatal de Cancerología Doctor Miguel Dorantes Mesa.

Al igual que pueden acudir a los hospitales regionales de Poza Rica, Coatzacoalcos y Río Blanco.

Los requisitos para sumarse a esta esta noble acción son: tener de 18 a 65 años de edad, peso mínimo de 50 kilogramos, no estar en tratamiento médico, no haberse sometido a una cirugía en los últimos seis meses, no estar embarazada ni lactando.

Tampoco haber padecido hepatitis después de los 10 años y si se tiene un tatuaje puede donar después de un año hecho.

Quienes estén interesados pueden agendar cita a los teléfonos (229) 527 5706 y (229) 688 4074, con horarios a las 07:00, 10:00 y 13:00.