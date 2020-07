Irresponsabilidad de ciudadanía está “matando” gente: Diputado

XALAPA, Ver.- El diputado local del PRI, Jorge Moreno Salinas, aseguró que la población ha actuado con irresponsabilidad ante la pandemia por Covid-19, sin considerar que los mismos ciudadanos están “matando gente” por no seguir las medidas de seguridad solicitadas por las autoridades.

Aseveró que ningún esfuerzo médico, presupuesto o infraestructura hospitalaria será suficiente para combatir la pandemia ante la irresponsabilidad de la población.

La gente no quiere disciplinarse, a la gente se le dice que su blindaje es quedarse en casa y están afectando, no entiende que está matando gente porque yo puedo irresponsablemente y decir que voy a la calle, a la plaza, a la playa, al parque, a donde sea, pero no sólo me afecto yo, sino a personas inocentes

El legislador indicó que incluso el personal médico está en riesgo por la falta de comprensión de la ciudadanía.

“Yo recojo el virus y se lo doy a alguien inocente, incluso a gente valiosa como los médicos que se están muriendo por gente irresponsable, eso es lo que hay que reclamarle a la ciudadanía porque el Gobierno está haciendo la parte que le corresponde”, expuso.

En ese sentido aseguró que el Gobierno Estatal ha generado acciones para combatir la pandemia e incluso podría disponer de recursos mayores para este acto, pero “nada se puede hacer contra la gente”.

Esto es una cuestión mundial, se están afectando a todos y no hay cura, no hay una medicina, no hay responsabilidad del sector salud porque se avisó que no hay cura, que no existen vacunas, esto fue una cuestión de la irresponsabilidad humana

Mencionó que, además de la irresponsabilidad, la población tiene el “cinismo” de reclamar a las autoridades el número de casos o fallecimientos por Covid-19.

La gente reclama, tiene el cinismo de reclamar, pero no va a haber ningún esfuerzo, ningún dinero que alcance para combatir la pandemia con la irresponsabilidad de la gente