No iba a permitir que fuera atacada; Irving narra el día que lo convirtió en “el héroe de Las Vegas”

Boca del Río, Ver.- Irving Joaquín Acosta Reyes ya era famoso en el ramo deportivo como competidor en la disciplina de ciclismo, pero un acto realizado lo convirtió en un héroe, un hombre de respeto y admiración al que ahora todos quieren saludar, tomarse fotos y escuchar la gran hazaña donde intervino para evitar que una mujer fuera agredida sexualmente.

En entrevista para Diario de Xalapa, el atleta menciona que desde su participación en el reality show deportivo “Exatlón” quedó expuesto al escrutinio público, pues en la calle lo reconocían como uno de los combatientes.

¿Cómo fue el día que Irving ayudó a que una mujer no fuera agredida?

Después del 15 de agosto, fecha en la que “salvó” a una mujer, le dicen "el héroe de Las Vegas", situación que no le desagrada pero tampoco se le ha subido a la cabeza, ya que asegura que siempre ha sido solidario y con tres hermanas en casa no iba a permitir que una mujer fuera atacada.

“Pues ya era un poco conocido por mi deporte, en el medio si todos me conocen porque he competido a nivel nacional e internacional y por el programa de Exatlón también ya me identificaban, pero ahora pasa esto y no me imaginaba que se hiciera tan viral, me sorprende y me da satisfacción que unió a mucha gente, siento bonito, de lo malo hay que sacar lo bueno”, expresa.

Recuerda que aquel jueves 15 de agosto salió de su casa sin imaginar lo que se le presentaría y al ver la situación, lo único que se le vino a la mente es “debo de apoyar a esta señora”.

“Yo jamás me imaginé lo que sucedería, salí de mi casa como cualquier día, tranquilo, me dedico a prestar servicios de limpieza de autos a domicilio, eran cerca de las ocho de la mañana, tenía varios servicios y un minuto después de salir de mi casa me encontré con un hombre que tenía su parte íntima expuesta, estaba pegándose a la señora y la estaba tocando, la mujer gritaba auxilio y es donde automáticamente reacciono, intervine”, dice.

Aunque se trató de una intervención oportuna, fue detenido por elementos de seguridad, esposado y subido a la batea; recorrió por lo menos tres instalaciones y fue privado de su libertad por 48 horas.

“Es complicado este tema, este proceso de la ley como me comentaban los oficiales, me treparon a la batea y fueron como tres o cuatro lugares que visitamos, me traían como rey de Carnaval pero esposado, me daba pena que todos se me quedaran viendo, pensaban que era una mala persona, porque venía esposado, me privaron de la libertad 48 horas y eso no fue nada bonito”, manifiesta.

Sin embargo, agradece el apoyo de toda una sociedad que se unió a su favor para pedir por su liberación y que actualmente siguen tratando de ayudar con los gastos que se han presentado, sobre todo en su camioneta que fue llevada al corralón y sufrió daños.

¿Cómo ha sido la vida de Irving después de quedar en libertad?

Comenta que la intervención que tuvo, le ha traído satisfacciones, pero también momentos de incertidumbre y preocupación pues temen una represalia por parte del imputado, ya que venía acosando a muchas mujeres desde hace mucho tiempo y no se había hecho nada en su contra.

“Tenemos el temor porque no sabemos cuál será la respuesta del presunto agresor, de sus amigos, sus familiares, que lo vayan a tomar a mal contra mí, al fin de cuenta entendemos que son personas cercanas que no les va a gustar, yo mismo lamento que los hechos sucedieron de esta forma, pero fueron provocados por sus mismos actos, si tenemos incertidumbre, pero esperamos que no ocurra nada”, señala.

Irving actualmente tiene 29 años y desde los 11 años practica la disciplina de ciclismo, sus inicios fueron complicados pues menciona que su familia no es de dinero y conseguir una bicicleta no fue fácil pero una vez que logró tener una propia inició su carrera en este deporte.

Ha sido competidor en eventos locales, nacionales, así como internacionales pues se ha presentado en países como España, Inglaterra, Francia, Costa Rica, Estados Unidos, por nombrar algunos.

Estuvo compitiendo en el programa deportivo Exatlón en su segunda temporada en el 2018, donde permaneció por 10 semanas, hasta ser eliminado.

También es emprendedor pues tiene un negocio de autolavado de vehículos a domicilio y se dedica a la renta de mobiliario para fiestas.

“En el ámbito deportivo sigo activo, pero me estoy tratando de meter más en mi negocio, realmente agradezco a todos los que se unieron, los que me han contactado para brindarme el apoyo, fue de mucha ayuda que la gente se uniera para que el proceso fuera más rápido para mí y quiero pedir a las personas que han sido víctimas a levantar la voz, a poner las denuncias correspondientes, si hay más víctimas de este sujeto es el momento para ir a poner la denuncia”, puntualiza.

Irving se describe como una persona sencilla, actualmente mucha gente lo identifica, lo saluda y hasta se quieren tomar fotografías con él, pero insiste que eso no se le sube a la cabeza que continuará su vida como siempre lo ha hecho, muy unido a su familia, trabajado en su negocio.